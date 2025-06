Memorias más allá del sexo, las drogas y el rock and roll

Si se apilaran todos los libros escritos por o sobre artistas que pasarán en los próximos días por el Azkena Rock Festival, la montaña ... superaría fácilmente el metro de altura. John Fogerty, Lucinda Williams o Melissa Etheridge han firmado sus memorias, igual que Cherie Currie, Margo Price, Richard Hawley o John Lydon (Public Image Ltd), este último autor de dos volúmenes: 'No Irish, No Blacks, No Dogs' y 'La ira es energía'. A ellos se suman obras de periodistas sobre bandas como Turbonegro, Flaming Lips o Manic Street Preachers, a menudo acompañadas de fajas promocionales que repiten fórmulas algo manidas como 'la verdadera historia', 'biografía no autorizada' o 'contada por sus protagonistas'.

Entre lo musical y lo íntimo, muchos lectores acuden a estas páginas buscando la anécdota jugosa. A veces, el resultado decepciona. Pero hay excepciones notables. Una de ellas es 'Neon Angel' (sin edición en castellano), de Cherie Currie, un testimonio crudo que repasa su devoción por Bowie, los orígenes y ruptura de The Runaways, cómo se crearon himnos como 'Cherry Bomb' o sus adicciones, que la dejaron con solo 44 kilos. «La cocaína me destruyó y alejó a Cherie Currie muy lejos», narra.

Ampliar 'Maybe We'll Make It', de Price; y libro sobre Manic Street Preachers.

Esos tres ingredientes habituales (sexo, drogas y rock) sobrevuelan muchas de estas narraciones. En 'Maybe We'll Make It' (University of Texas Press), Margo Price relata su lucha con el alcohol, pero también con los muros de la industria. «El rechazo de una discográfica cuando me dijeron que ya tenían 'dos chicas' en plantilla me marcó. Porque no era algo personal, sino sexista. Me preguntaba cuántas mujeres talentosas no estaban siendo contratadas simplemente por ser mujeres. En ese momento fui consciente de que he tenido que esforzarme el doble que los hombres para conseguir lo mismo».

En el caso de Turbonegro, el periodista noruego Håkon Moslet firma 'TRBNGR: denim & deathpunk', una biografía que en la red social literaria Goodreads se recomienda por igual a sus fieles como a cualquier aficionado al rock. Lo mismo ocurre con John Lydon (Johnny Rotten), que ahonda en sus vivencias tras algunas de las canciones más irreverentes y rabiosas de los Pistols.

Sobre Manic Street Preachers han corrido ríos de tinta. De forma especial por la desaparición más misteriosa del mundo del rock, la de Richey Edwards, hace ahora 30 años. Más allá de las teorías que circulan, dos libros publicados sobre la banda ('Nailed to History', un análisis escrito por Martin Power, y 'Manic Street Preachers. In their own words', de Michael Heatly) arrojan mucha luz sobre algunas de sus canciones, como 'If You Tolerate This Your Children Will Be Next', inspirada en la Guerra Civil y en las Brigadas Internacionales que lucharon frente al fascismo. «También se relaciona con una de las canciones favoritas de The Clash, 'Spanish Bombs'», se lee. Además se cuenta que el libro 'Homenaje a Cataluña', de George Orwell, inspiró a Nicky Wire.