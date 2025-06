Margo Price vence a la lluvia

Ramón Albertus Domingo, 22 de junio 2025, 01:14 Comenta Compartir

Fue de menos a más. Y contra las adversidades, como es costumbre en ella. Margo Price (42 años, Aledo, Illinois) salió al escenario 'Respect' del Azkena bordeando las once de la noche del sábado, tocando la pandereta con cierta torpeza. Pero terminó interpretando con brillantez, a capela y bajo un aguacero, el clásico 'Mercedes Benz' de Janis Joplin. La lluvia no dio tregua: en varias ocasiones, uno de los técnicos tuvo que salir a escena con una toalla para secar los instrumentos.

La artista estadounidense se presentó arropada por una banda de alto nivel, con Alec Newnamm al bajo, Sean Thompson y Logan Ledger a las guitarras, y Marlon Patton a la batería. A pesar de ese arranque titubeante, bastaron quince minutos para que llegara el punto de inflexión. Con 'Too Stoned to Cry Lyrics' y unos relámpagos que servían de telón de fondo para unas letras cargadas de tormento -«Ain't happy, just too stoned to cry» («no soy feliz, solo estoy demasiado drogado para llorar»)-, conquistó al público con unos aplausos intensos.

Price se metió al respetable en el bolsillo con hasta cinco «eskerrik asko» y varios «I love you» durante su primera, y por ahora única, visita a España. Dueña de una voz poderosa y versátil, es también una narradora nata. Su carrera no ha sido fácil: tardó catorce años en firmar un contrato discográfico. Con un repertorio que transita entre el country y melodías próximas al pop, Price dibuja en sus canciones una autobiografía fascinante. Sobre el escenario, llama la atención el contraste entre la crudeza de algunas letras y su sonrisa constante, su gesto afable.

Hubo también espacio para la canción protesta. Presentó con convicción 'Don't Wake Me Up', un tema de su próximo álbum, previsto para agosto. «Tenemos un montón de problemas en Estados Unidos ahora mismo. Hay un hombre que quiere convertirse en rey. Yo digo: que se jodan los reyes. Esta es una canción sobre todos los lugares donde he dejado de soñar», dijo, antes de comenzar a tocar. También de ese nuevo trabajo interpretó 'Don't Let the Bastard Let You Down', que hizo bailar a buena parte del público a pesar del chaparrón.

El repertorio, compuesto por 15 canciones interpretadas con entrega y oficio, brilló especialmente en temas como 'Loner' -reflexión sobre la soledad y los sueños, y ocasión para un desenlace lúdico entre los músicos-, 'Kissing You Goodbye' y 'Hurtin' (On the Bottle)'. Ni siquiera importó que a Logan Ledger se le rompieran dos cuerdas durante el concierto. Y mención aparte merece Sean Thompson, que firmó solos de guitarra con una maestría indiscutible.