«El dinero nunca ha sido una motivación para hacer música»

Eddie Angel (Albany, EE UU, 1953) hará doblete en el Azkena con dos grupos, The Straitjackets, con los que aporrea la guitarra junto a Pete ... Curry (bajo), Chris Sprague alias 'Gringo Starr' (batería), y su hijo Simon 'El Niño' (guitarra)– y The Neanderthals, a los con acompaña a menudo. Es el nexo de unión de dos bandas incatalogables a las que sus bolos en directo elevan a una quinta dimensión.

– ¿Cuántas máscaras tiene? ¿Dónde las compra?

– Tengo cinco. Siempre llevo una en mi estuche de guitarra y otra en mi mochila por si acaso. Al principio, Daddy O Grande tenía una caja llena de máscaras que compró a las mujeres que las vendían afuera de los estadios de Lucha Libre en Ciudad de México. Luego, Daddy O encontró a una persona en la ciudad que las hacía, pero nunca pudimos volver a encontrarlo. Probamos con diferentes fabricantes de máscaras en Ciudad de México, pero descubrimos que no eran confiables, así que ahora simplemente las compramos por internet.

– ¿Y guitarras?

– Hace tiempo que no las cuento, la última vez eran veinte, pero creo que unas cuantas más me han seguido a casa.

– ¿Alguna que no cambiaría por nada?

– Mi guitarra favorita es una Gibson 335 de 1966. Mi madre me la compró cuando tenía 14 años, después de volverla loca pidiéndosela. Ahora la considero una reliquia familiar que le dejaré a uno de mis hijos.

– Ha dicho en más de una ocasión que no tiene sentido dedicarse a la música por dinero. ¿Cuándo recibió su primer sueldo y sintió que este sería su camino profesional?

– La primera banda profesional en la que toqué fue The Star Spangled Washboard Band cuando tenía 21 años. Hay vídeos en YouTube. Hicimos muchas giras por la Costa Este. Recuerdo que abrimos para Sha Na Na, Freddy King, Bob Seger, Sonny Terry y Brownie McGhee, Don Everly… Tocamos en Disney World durante dos meses cuando abrió, y recuerdo que compartimos cartel con Charlie Rich allí. Sonaba fantástico. Siempre sentí que la música era mi camino, pero creo que fue tocando con Tex Rubinowitz and The Bad Boys en 1980 en Washington D.C. fue cuando realmente me encaminé hacia donde estoy ahora. Ahí fue cuando me transformé en 'Eddie Angel'.

– ¿Se gana menos pasta en el rock que antes?

– El dinero nunca fue una motivación para tocar música, era algo que sentía que no tenía otra opción más que hacerlo. Hoy en día, el dinero varía mucho: un festival puede pagarte muy bien y luego vuelvo a casa y toco gratis en Nashville.

– ¿Qué conciertos le marcaron como espectador?

– Dos conciertos que me volaron la cabeza fueron los de Elvis Costello en 1979 y Jerry Lee Lewis en 1981. También vi a Jerry Lee Lewis en un club pequeño en Nashville, alrededor de 1989. Tocó durante tres horas. A veces tocaba la misma canción tres veces seguidas, cada vez en un estilo distinto. Aquello fue puro punk rock.

– También toca con The Neanderthals en el Azkena Rock. ¿Conocen el festival?

– No, pero me encantan John Fogerty y Lucinda Williams. ¡Somos amigos de Lucinda!