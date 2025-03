Estos son los conciertos del Azkena en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria

Ramón Albertus Miércoles, 12 de marzo 2025, 11:25 | Actualizado 12:28h. Comenta Compartir

Vitoria volverá a sentir el latido musical del Azkena Rock en pleno centro. El festival ha organizado dos jornadas de conciertos al aire libre y de acceso libre en la plaza de la Virgen Blanca. Servirán a la hora del vermú como pistoletazo de salida a la gran banda sonora que se desplazará campas de Mendizabala por la tarde. El viernes 20 de junio el escenario lo tomará Laurie Wright, un cantautor londinense que ha conquistado a figuras como Liam Gallagher y Pete Doherty con sus álbumes. Su carrera despegó en la pandemia. En una de sus pocas visitas por España, este artista viene cargado de temas como 'West End Lover' o 'We're only warming up', reforzados por una pose de chico tierno y malote. La estética mod, esos polos de laureles y pitillos, le han llevado a ser destacado como uno de los más dignos herederos del movimiento mod. Como apunta la organización del festival tras ganar el concurso de 'Talented Fans', su ascenso ha sido imparable.

Las vivencias de Wright dan para una de esas biografías que tanto gustan a los melómanos y nutren su composición. El artista contó al medio 'The Book of Man' que se quedó sin hogar «muchas veces desde los 19 hasta los 28 años», porque era adicto al alcohol y la cocaína. Además, suele repetir que escribe canciones para para procesar el dolor.

Del desgarro rock de Wright al swing, R&B, country y blues, todo en una coctelera agitada por tres multiinstrumentistas que se subirán a las tablas de la plaza vitoriana ya el sábado 21 de junio. El trío británico Kitty, Daisy & Lewis proponen un viaje sonoro «irresistible», con una energía arrolladora. Su directo han conquistado festivales como Glastonbury y SXSW. La familia Durham graban siempre a la antigua usanza, en analógico, y en directo se mantiene esa esencia sacada de otros tiempos sin dejar de sonar fresco. Comparten los instrumentos y cambian sus papeles a un ritmo que no permite despegar la vista de la actuación.