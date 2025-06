Comida italiana, gimnasio y locura para Trashville con Go Go Ponies

Ramón Albertus Viernes, 20 de junio 2025, 00:27 | Actualizado 00:57h. Comenta Compartir

Diez minutos antes de empezar, todavía estaban haciendo la prueba de sonido para el Azkena Rock Festival. El público, lejos de sospechar poca profesionalidad, comenzaba a animarse con los acordes como si el concierto ya hubiera arrancado. Pocas señales mejores de que un bolo va a salir bien. En ese rato previo al arranque oficial, se congregaban en las primeras filas auténticos seguidores y gente que no tenía ni idea de quiénes eran.

Entre ellos se encontraba la pareja alemana formada por Sebastian Menges y su compañera. Ambos lucían una camiseta con la pregunta (con trampa) 'Who fuck is Go Go Ponies?'. Interrumpieron sus vacaciones surferas en Zarautz al descubrir que aquella banda italiana liderada por Carolina Galimberti iba a tocar. «Las conocimos en un concierto cerca de Heidelberg, en una sala pequeña a unos 50 kilómetros de casa. Fue muy divertido y aquí estamos. Solo te digo que tienes que verlas», advertían. Dejaban claro que su propuesta era muy diferente a cualquier otra cosa.

Ampliar Una pareja alemana fan del grupo italiano Gogoponies. Blanca Castillo

Lo confirmaron en apenas una hora. La banda de 'fit metal' salió al escenario vestida con ropa deportiva y un teléfono de plástico como atrezzo. Más que una clase de spinning, los primeros trallazos demostraban una formación bien engrasada, tan capaz de tirar de la ironía como de la mala leche, con temas como 'Hot Tub Diarrhea', 'Too Posh to Mosh' o 'Pizza Pepperoni'. El estribillo de este último tema, su gran éxito, repite a gritos: «This is salami, this is salami, this is salami, not pepperoni».

Ese viaje culinario se acompañaba de un bajo atronador, guiños a los fans de Turbonegro del festival y un estribillo para corear con un cartel reversible. En una cara, «Eat lasagna»; en la otra, «No more drama». Basta con repetirlo varias veces para notar el efecto y lo pegadizo que es.

La actuación del trío femenino -Carolina Galimberti, Silvia Toti y Vanessa Aloise- condensó todo lo que se espera en las carpas de Trashville. Pogos, algo de performance y actitud. Pasada la media hora, invitaron al público a subir al escenario y se vivió una de las escenas más divertidas de la jornada. Un montón de mujeres bailaban junto al grupo milanés sobre las tablas.

Para el final dejaron 'Banana Killer', uno de sus mejores temas; 'Resili-hate', en el que invitan a «convertir el veneno en poder»; y 'Scrambled Legs by Go'. En ese momento, la cantante volvió a sacar las mancuernas de plástico y a levantar peso. «Nos gustaron mucho otra vez. Igual que el festival. Vamos a intentar volver el año que viene», comentaba la pareja alemana a la salida de la carpa. Algo que la mayoría del público refrendaba.