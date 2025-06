Catálogo del universo rock

John Fogerty puede ser asociado con el rock clásico, imperecedero, pero ¿dónde encuadrar a The Neanderthals?Se definen como hombres de las cavernas y presumen ... de sonido primitivo. Que estas dos propuestas convivan en un festival da idea de cuán amplio es el abanico de estilos del Azkena. Desde el jueves, más de 50 conciertos se desarollarán hasta bien entrada la madrugada en los escenarios de Mendizabala (junto a los dos bolos del viernes y el sábado al mediodía en la Virgen Blanca) para satisfacer cualquier inquietud estilística de un aficionado a este género. ¿Punks, rockers, country, americana?

Echen una ojeada al cartel y elijan ustedes mismos. Bajo estas líneas, ocho periodistas especializados de EL CORREO realizan sus sugerencias, más allá de los cabezas de cartel. Son esas formaciones que pueden escapar a un primer radar pero que llaman la atención por alguna singularidad interesante. En sus apreciaciones se abre camino una idea que destacan hasta los promotores de esta movida. Se trata de dejarse llevar, olvidar prejuicios y clichés preconcebidos. Aquí todo vale. Es posible que desde los escenarios principales resuenen los himnos de siempre, pero una visita a la carpa Trashville es innegociable.

Ramón Albertus

Derby Motoreta's Burrito Cachimba Sábado, La Salve, 23.20 horas Un soplo de aire fresco del rock andaluz

Ampliar

En su presentación hace unos ocho años, el grupo repetía que hacía 'kinkidelia'. La banda andaluza, en la que luce la voz de un extremeño Miguel García (Miguelito en los tablaos flamencos) y apodado Dandy Piranha en los escenarios de festivales como el Azkena, resumía así esa estética quinqui con un guiño a la psicodelia y cómo no, a bandas como Triana o Smash. Rock 'The New Gizz', 'Gitana' o 'La fuente' son algunos de esos temas que incluso dejan mejor sabor de boca en directo.

The Lemon Twigs Sábado, Respect, 20.20 horas Pop, desde los 70's para nuestros días

Ampliar

¿Pero de qué época son? Esa es la pregunta que sigue a quien escucha por primera vez a los hermanos Brian y Michael D'Addario, que recuerdan (sobre todo) a los Kinks y a los Beach Boys. Ellos mismos –ninguno llega a los 30 años– han reconocido la influencia de un álbum recopilatorio de la banda. Una fascinación por el pop setentero que se filtra hasta ahora cuando la banda neoyorquina vive sus años dorados (lo cantan en 'My golden years', que se puede ver en una actuación en el show de Jimmy Fallon) con giras interminables.

Carlos Benito

Public Image Limited Viernes, Respect, 20.25 horas El punk que reinventó el punk

Ampliar

Pocas figuras están tan desdibujadas por estereotipos como John Lydon. Los clichés sobre los Sex Pistols a menudo impiden apreciar las virtudes de este hombre: su gusto aventurado, su inteligencia musical y su talla como vocalista más allá de provocaciones. Y, por supuesto, esa capacidad para reinventarse (y reinventarlo todo) al frente de PiL, el punk después del punk, o quizá el postpunk más punk que el punk: oscuros, intensos, abrasivos, a veces áridos y, a menudo, más molestos que los Pistols para los oídos no acostumbrados.

Wau y los Arrrghs!!! Jueves, Trashville, 0.30 horas Juanito y los monstruos del garaje

Ampliar

Todos los signos de admiración se quedan cortos para el retornado quinteto valenciano, una pandilla de adorables monstruitos expertos en liarla parda a base de garaje tocado y cantado con las tripas. Sus conciertos son salvajes desparrames de sudor, cerveza, baile y electricidad, ideales para celebrar el rock como liberación compartida y pasión desbordada. Al frente, Juanito Wau, uno de los tipos que mejor gritan del mundo. Ese día Trashville puede estallar, ¡que Link Wray nos pille confesados!

Carlos Pérez de Arrilucea

Margo Price Sábado, Respect, 22.55 horas La diva country que dio esquinazo a la botella

Ampliar

Los hongos alucinógenos le ayudaron a mantener a raya sus problemas con el alcohol y a componer algunas de las piezas de 'Strays', su última obra hasta la fecha. Más allá de excesos superados, Margo Price es un exponente de la buena salud del country con voz de mujer. Cuatro discos cimentan una trayectoria sólida, con calidad compositiva sobresaliente y sofisticación. No se corta al recordar su apego a la botella, sus raíces como hija de granjeros o la brecha salarial entre ellos y ellas en el negocio musical.

Robert Jon & The Wreck Viernes, La Salve, 23.20 horas Rock sureño y un directo de garantías

Ampliar

Hay dudas sobre si algún día ocuparán el trono de los Black Crowes o si se conforman con un asiento cercano. Su discografía quizás no muestra picos geniales, pero destila constancia y un dirección fija. Robert Jon Burrison lidera un quinteto que recoge la herencia de las guitarras dobladas de los Allman Brothers o las estructuras sonoras más exitosas de Lynyrd Skynyrd para explotar con plenitud en un directo de plenas garantías. Les falta una canción rotunda. Quizás esté en su próximo disco 'Heartbreaks & last goodbyes'.

Elena Jiménez

Sarria Viernes, God, 17.30 horas Sitar, banjo y 'sinte' también hacen rock

Ampliar

Los estadounidenses y excéntricos Kiss hicieron que, con sólo nueve años, Nacho Sarria se interesara por el rock. Tras probar suerte como guitarrista en la banda Los Labios, se decidió a escribir letras sobre los acordes. Pero en solitario. La inspiración de la década de los setenta en su proyecto se queda, sin embargo, en una mera influencia. Su sonido no puede etiquetarse como tradicional porque se confecciona con instrumentos tan dispares como un sintetizador, banjo o sitar. ¿Las muestras? 'Rosas Negras' o 'Mala Racha'.

Ezezez Sábado, La Salve, 18.00 horas Lisergia y descaro para el primer viaje astral

Ampliar

'Kabakriba' es su último episodio lisérgico. El acrónimo, Katzuldia baino kriatura bakanagoak, remite a su anterior trabajo, 'Katuzaldia', con el que los bilbaínos apostaron por el euskañol y una identidad más propia. Su descaro juvenil se asemeja al de Chill Mafia y sus guitarras a las de Alcalá Norte. Pero ellos reconocen que a menudo no escuchan a los músicos con que les confrontan. Mejor que acudan al viaje astral en el que ensalzan las narices vascas ('puntofinal') o arremeten con sorna contra el Guggenheim de Urdaibai.

Miguel Aizpuru

Buzzcocks Jueves, God, 19.10 horas ¿La mejor banda punk de la Historia?

Ampliar

Poca presentación necesitan los Buzzcocks. Básicamente, estamos ante la banda punk con la mejor colección de canciones pop de la Historia. Los de Mánchester sufrieron la pérdida de su fallecido cantante, Pete Shelley, y operan ahora bajo el liderazgo del hiperactivo guitarrista Steve Diggle, en plena forma y con un último disco, 'Sonics in the Soul', sorprendentemente bueno. Con temas nuevos y otros clásicos como 'Harmony in my Head' o 'Ever Fallen in Love', los Buzzcocks demostrarán por qué son religión.

Richard Hawley Sábado, God, 19.05 horas Romántico empedernido

Ampliar

Un tío elegante, Hawley. Un 'crooner' a la americana, pero procedente del corazón de Inglaterra, de Sheffield, cuna también de sus amigos Pulp –con los que colaboró en los 90– y de otros ilustres como Arctic Monkeys. Vamos, que combina lo mejor de la música británica con la inspiración de los grandes cantautores yanquis. Se lució hace 20 años con el 'Coles Corner' y esa desgarradora balada que es 'The Ocean', y ha venido desempeñando el papel de romántico empedernido facturando discos todos ellos de gran calidad.

Isabel Ibáñez

Lee Rocker Jueves, Respect, 1.05 horas El bajista del rockabilly despertará a cualquiera

Ampliar

Componente esencial de ese cóctel explosivo llamado Stray Cats desde el origen de la banda rockabilly, allá por 1979 en Nueva York. Junto al cantante y guitarrista Brian Setzer y el espigado batería Slim Jim Phantom (James McDonnell), Lee Rocker (Leon Drucker) contribuyó a la leyenda de los gatos callejeros con su bajo trepidante. Verle tocar y cantar levantará a cualquiera que se esté durmiendo, porque vaya horas para programarle... En sus shows lleva 'Bring It Back Again', 'Rock This Town', 'Runaway Boys'...

Flaming Lips Sábado, God, 21.30 horas Batallemos contra los robots junto a Yoshimi

Ampliar

A más de 20 años de su magnífico 'Yoshimi Battles The Pink Robots', Flaming Lips aterrizarán en Vitoria para tocarlo entero. El cantante Wayne Coyne, Steven Drozd y Michael Ivins, multiinstrumentistas y compositores, no lo definen como disco conceptual pese a la cohesión entre canciones, ni desvelan si la lucha de la pequeña Yoshimi es contra los robots o en realidad contra el cáncer. Pero da igual. Las voces metálicas del inicio de 'Fight Test' crearán ambiente desde el minuto uno. Y que lancen los balones gigantes.

Óscar Cubillo

The Neanderthals Sábado, Trashville, 00.50 horas Con su porra de cavernícolas

Ampliar

Una sensación de diversión que no se escapa ni del cuerpo ni del espíritu, es la de un bolo de The Neanderthals hace décadas, donde rocanrolearon con gracia absoluta, según el son del druida negro Chuck Berry, vestidos como Pedro Picapiedra, liderados por el cantante Johnny Rabb, que aporreaba tribal y al tempo un timbal con una maza como la sota de bastos, y usando máscaras. Y es que sus miembros se pluriemplean en otro combo con antifaces que visita el Azkena, Los Straitjackets del surf instrumental.

The Scarecrows AKA Viernes, Trashville, 20.00 horas Blues del profundo sur con label inglés

Ampliar

Atención, que aunque parezcan paletos del más profundo y pantanoso Sur de Estados Unidos, en realidad estos elementos son británicos, de Walton. Estos tipos dan el pego: salen a escena disfrazados de granjeros zombis enmascarado, soplan la armónica con una intensidad que convencerá a cualquier fan del blues, y su calibre roquero es comparable al de The Pirates. The Scarecrows tienen tres recomendables álbumes, que lo mismo molan en casa que conduciendo, y el último se titula 'Catfish head' (23)

Saioa Echeazarra

Cherie Currie Sábado, La Salve, 19.20 horas Poca broma con la duquesa del 'Noise'

Ampliar

Cautivada por Bowie y con reminiscencias a Suzi Quatro y Gene Simmons. Cherie Currie, imponente 'frontwoman' de la formación rock, proto punk y punk rock furor The Runaways, regresa al ciclo de Mendizabala para interpretar los grandes éxitos de su exformación, encabezados por la rompedora 'Cherry Bomb'. Lo hará sin Joan Jett ni Lita Ford –dos de sus excompañeras más reconocidas–, pese a que la vocalista californiana ha intentado una y otra vez, sin éxito, reunir a su antigua banda.

Dead Kennedys Sábado, La Salve, 1.50 horas Veteranos 'antitodo' que resuenan 'über alles'

Ampliar

Sin dejar títere con cabeza a derecha e izquierda. Es la particular receta de humor negro y sátira política lo que tal vez distingue a Dead Kennedys de otras bandas punk, género que agitan en la coctelera con el hardcore y unas letras 'antitodo' como las de 'California über alles' o 'Holiday in Cambodia'. La formación de esta gira 2025 la integran los veteranos miembros fundadores East Bay Ray (guitarra) y Klaus Flouride (bajo). Si bien es Ron 'Skip' Greer quien empuña el micro en lugar del 'legendario' Jello Biafra.