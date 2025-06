Fuera caretas en Trashville

El trío italiano formado por Carolina Galimberti, Silvia Toti y Vanessa Aloise llamado Go Go Ponies fue una de las sorpresas del Azkena.

Elena Jiménez Domingo, 22 de junio 2025, 00:53 Comenta Compartir

Who the fuck is Go Go Ponies? La pregunta la lucen en una camiseta una pareja de azkeneros que saltan de concierto a concierto por ... el recinto de Mendizabala. Hay rocanroleros que han optado por portar una similar en la que se cuestionan quién demonios es Mick Jagger. En el festival, que cerró anoche su vigésimo tercera edición, era difícil -si no imposible - dar con alguien que desconociera al cantante de The Rolling Stones.

Sin embargo, esa pregunta trampa en el caso de Jagger cobraba más sentido al cuestionar a los espectadores por el grupo italiano que se define como una 'fit metal band', las Go Go Ponies. Ampliar Thee Scarecrows AKA, enmascarados en el Trashville. B. Castillo Por ese mismo motivo, el trío femenino formado por Carolina Galimberti, Silvia Toti y Vanessa Aloise se coronó como una de las sorpresas del Azkena que, cómo no, surgió en las carpas de Trashville entre pogos, sobrada actitud y mucha performance. La trastienda más gamberra de la cita es ese rinconcito feliz en el que refugiarse cuando lo que hay fuera, al aire libre, no resulta demasiado atractivo. Porque sí, no a todos los que estaban el viernes por la noche en el evento más multitudinario de la capital alavesa querían ver al cabeza de cartel y veterano John Fogerty. «Ya tiene sus años. No es nuestro rollo. Esto tiene un ambiente más joven y familiar. Te da un disfrute que esas estrellas del rock no consiguen», apreciaba Borja Ruiz de Azúa, durante el show surf-rock de Los estadounidenses Straijackets. Wau y los Arrrghs!!!, el concierto favorito de muchos azkeneros. Las Jennys de Arroyoculebro. Las pelucas, señas de identidad de Mambo Rambo. B. Castillo, I. Martín e I. Aizpuru Aquí, tanto en 'Rathole' como en 'Trash!Gogo', parece que se ha estipulado una condición cada vez más férrea para poder sumarse como artista a esta fiesta salvaje que se alarga hasta altas horas de la madrugada. Pelucas variadas y máscaras de todo tipo transforman la identidad de muchos y animan al espectador a, precisamente, quitarse la careta y sacar su lado más desvergonzado. Pese al calor, queja habitual en estos lares, no hay quien no salga de estas carpas sin comentar que esto «es una locura, el mejor jaleo». Mambo Rambo, Wau y los Arrrgsh!!!, The Sacarecrows AKA y Las Jennys de Arroyoculebro se sumaron, junto a otros, a este desenfreno impronunciable.

