Búfalo Club: «Lemon Twigs es lo más escuchado en mi Spotify»

«Es que los Lemon Twigs es lo más escuchado en mi Spotify el año pasado», suelta Iñigo Etxeita.

Recomendaciones del ARF The Lemon Twigs, Lee Rocker, John Fogerty, Quique Gonzálezto, Robert Jon & The Wreck.

«Iba a verlos en Madrid, ... pero al final no pude… y como me los traen al Azkena, pues genial». Ahí queda la recomendación por parte del guitarrista de la banda Búfalo Club, uno de los mejores ejemplos de que el rock sureño se puede hacer con toneladas de elegancia desde Vitoria.

Cofundador de Avant Music Center, una academia que el año que viene cumple una década en la ciudad y cuenta con nada menos que 500 alumnos, Etxeita lo tiene bien claro cuando habla de esos recuerdos que te ponen la piel de gallina: la actuación de Chris Isaak en 2010. «Verlo cantar 'Can't help falling in love' mientras diluviaba fue mágico».