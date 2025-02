El Azkena Rock aplaza su celebración a 2021

Ramón Albertus Miércoles, 13 de mayo 2020, 11:03 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Era la crónica de un aplazamiento anunciado. El Azkena Rock Festival ha decidido cancelar su celebración para junio de 2020 sacudido por la pandemia del Covid-19. El festival vitoriano se celebrará el 17, 18 y 19 de junio del año que viene manteniendo gran parte del cartel de esta edición, entre ellos grandes figuras como Patti Smith, Suzi Quatro o Brian Wilson. Además, anuncian como gran novedad en el cartel la presencia de Iggy Pop, que ya actuó en 2003 en el recinto de Mendizabala. «Un nombre mítico se suma a la fiesta. Y no usamos el término al azar porque, si hay un artista cuyos directos sean una auténtica celebración».

La gran cita de rock vitoriano cancela así tras 18 años ediciones seguidas y se suma a un gran número de suspensión de festivales para este verano, como Sonar, Primavera o Mad Cool. Desde Last Tour cuentan que han «agotado todas las posibilidades». «Las autoridades alargan los periodos de confinamiento, la pandemia se sigue expandiendo y gran parte de nuestro cartel es internacional, lo que complica que los artistas puedan llegar», señala la promotora en un comunicado. «Prácticamente todos los artistas han mostrado absoluta empatía y predisposición para volver el año que viene». Además de Patti Smith, Brian Wilson y Suzi Quatro, aguantan en el cartel Black Mountain, Fu Manchu -primer grupo que anunciaba que atrasaba su gira europea-, L7, Liher, Lysistrata, Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock, Shooter Jennings, Social Distortion, The Faithless y Wicked Wizzard. Estos nombres son los que han conseguido «resituar» hasta el momento. Pero el propósito del festival es mantener todo el cartel previsto para este año, en el que también se encontraba John Fogerty o The Adicts, además de incluir algunas novedades. Aseguran que siguen trabajando «con gran esfuerzo» para poder confirmar el resto de actuaciones.

De cara a una edición que será especial tras el parón, el Azkena volverá a contar con tres jornadas y recupera el jueves como día de apertura. Así era la celebración desde su origen hasta 2012, cuando los conciertos se redujeron a dos días. La organización ha dado a conocer su decisión de aplazar la cita en primer lugar a quienes ya tenían su entrada con la intención de «dar protagonismo» a su público fiel. Sobre la devolución del importe de las entradas, explican que «quien quiera devolverlas podrá hacerlo entre el 18 y el 31 de mayo. Y aquí es donde os pedimos todo vuestro apoyo. Si conserváis vuestra entrada, nos ayudáis a que todo sea menos duro y más fácil retomar el camino».

La promotora Last Tour avanza también que el Bilbao BBK Live «tampoco podrá realizarse tal y como estaba programado para julio de 2020» e informará antes de finalizar el mes de mayo de los detalles.