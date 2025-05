El Azkena Rock se expande a Amurrio y Labastida con cuatro bandas vascas

Ramón Albertus Jueves, 8 de mayo 2025, 10:16 | Actualizado 10:39h. Comenta Compartir

Antes de Mendizabala. Y a modo de aperitivo previo a los grandes nombres como John Fogerty, Manic Street Preachers o Lucinda Williams. El festival Azkena Rock de Vitoria ha programado dos eventos que animan cultural bajo el título 'Araba ARF Tour'. Por cuarto año consecutivo, la iniciativa -impulsada por la Diputación de Álava- y los ayuntamientos de Amurrio y Labastida lleva a estos municipios diferentes conciertos de acceso libre con bandas de un radar más cercano.

En esta apuesta por los grupos vascos la primera cita se celebrará el 17 de mayo en Amurrio. Allí subirán al escenario Letagin (19.00 horas), cuarteto de Oñati que practica un hard rock con tintes stoner, y Nukore (20.30 horas), veterana formación vitoriana. Estas actuaciones se celebrarán al aire libre por lo que no se cobrará entrada.





Un mes después, el 14 de junio, los conciertos con el sello del veterano festival recalan en Labastida. En esta ocasión, el cartel lo encabezan los bilbaínos Nightwaves (20.00 horas), y The Clayton (21.30), banda de Aramaio que ya ganó el año pasado el concurso comarcal para grupos y solistas de Debagoiena (Danbaka), y se encuentra inmerso en una gira que pasará por los escenarios de diferentes fiestas de Euskadi o el festival Mendialdea de Maeztu (24 de mayo).

El Azkena, considerado uno de los referentes del rock a nivel europeo, se celebra del 19 al 21 de junio en Mendizabala. En su cartel destacan bandas como Dinosaur Jr., The Flaming Lips, Public Image Ltd., The Damned, Lucinda Williams o Turbonegro.