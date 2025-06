La atracción fatal de Margo Price

«El country es como un exnovio tóxico. Lo quiero mucho, pero a veces necesito distancia». Hay pocas definiciones tan reveladoras sobre la relación de ... un artista con un género musical como la formulada por Margo Price, que pisa hoy por primera vez las tablas de Mendizabala para desgranar parte del material de su nuevo disco 'Hard Headed Woman', cuyo lanzamiento está previsto para finales de agosto. Tras la escucha de 'Don't let the Bastards Get you Down', primera canción desvelada de su quinto trabajo de estudio, hay serias sospechas de que Margo Price ha vuelto a caer en los brazos de su examante sonoro de toda la vida.

La hija de una familia de granjeros establecida en Aledo, un minúsculo enclave situado en el estado de Illinois, es, a sus 42 años, una de las grandes referencias del country más contestatario, que juega con los estereotipos clásicos y esa manida estética de botas camperas y sombrero para después arrimarse a todo tipo de sonidos fronterizos. Desde el blues, al gospel, el rock y más allá. Su nuevo albúm rompe un silencio compositivo de dos años después de la publicación de 'Strays', su gran obra de madurez. Fueron 19 canciones de profunda carga autobiográfica, algunas de ellas compuestas, según admite la propia artista, tras su experiencia con los hongos alucinógenos. Himnos a la superación como 'Been to the Mountain', una guía del orgasmo femenino como 'Light Me Up' y una descarnada descripción de la visita de una mujer sin esperanzas a una clínica abortiva ('Lydia') son algunos de los cortes más sugerentes de la gran cima creativa de una orgullosa heredera de figuras como Loretta Lynn, Dolly Parton o Emmylou Harris.

Margo Price puede haber dado esquinazo a su exnovio en algunas ocasiones, pero cumple la obligación de todo autor country de tratar la canción como un trabajo de orfebrería en la que no puede contarse nada que no sea cierto, profundo y descarnado. En su ya extenso repertorio deja señales de un recorrido vital repleto de caminos de éxito y fracaso, golpes íntimos de durísima reparación y la correspondiente cuota de adicciones, como el alcohol sustancia estrella. Su tema 'Hurtin' on the Battle' ya forma parte del largo listado histórico de canciones country en las que el whisky asoma como atracción fatal y se asocia con los amores malditos. «Nunca se es lo suficiente mayor para aprender a arrastrarte», canta Price. Sin hielo y a palo seco.

La vida campestre en la granja familiar duró poco para Margo Price, atrapada por la música tras dar clases de piano y cantar en el coro de la iglesia de Aledo. Aún adolescente, deja los estudios, hace las maletas y pone rumbo a Nashville con el objetivo de labrarse una carrera en la Meca de la música country. Allí ejerce de camarera, da clases de danza a niños, monta y desmonta varias formaciones musicales y conoce a Jeremy Ivey, guitarrista y productor con el que se casa. En 2010, Price da a luz a dos gemelas. Judah vivirá, pero Ezra fallece dos semanas después de nacer por problemas cardiacos. La pérdida sume a la artista en un agujero negro mientras se agudizan sus problemas con el alcohol. Llega a cumplir una semana de ingreso en la prisión del condado de Davidson tras chocar su coche contra un poste telefónico en una noche de borrachera. La botella es otra amistad tóxica de la que, según cuenta en su libro de memorias 'Maybe We'll Make it' ('Quizás lo logremos') logró desprenderse gracias a los hongos alucinógenos. ¿Combatir el fuego con gasolina? El caso es que funcionó.

Despegue

Su vida se endereza y el salto de la música en directo en establecimientos de toda condición al estudio de grabación lo da de la mano de Jack White y su sello 'Third Man Records'. El alma de White Stripes le abre puertas tal y como hizo al revitalizar la carrera de Loretta Lynn, gran referente artístico de Price. En 2016 publica su primer trabajo 'Midwest Farmer's Daughter' para iniciar un despegue imparable. Su crecimiento como referente del country y el sonido 'Americana' se asienta con 'All American Made' (2017) y 'That's how Rumors Get Started' (2020) para después mostrar su vena más experimental y ecléctica en 'Strays'. Ya sobria, segura de mantener a raya a sus demonios y con una presencia escénica abrumadora, Margo Price hará sonar el 'honky tonk' esta noche en Mendizabala.