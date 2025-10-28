«Todo salió extrañamente bien en aquella expedición»

Martes, 28 de octubre 2025, 16:26 Comenta Compartir

El Annapurna, llamada la montaña asesina y sinónimo de drama en la historia del alpinismo, fue benévola en aquella jornada histórica en la que Juanito Oiarzabal se convirtió en el sexto hombre del planeta en hollar los catorce 'ochomiles'. «Nos lo curramos mucho y todo salió extrañamente bien», rememora el escalador vitoriano después de 26 años. Tras siete horas y media de ascenso, Oiarzabal, Juan Vallejo y Ferrán Latorre alcanzaban la cima que convertía al primero en un mito inmortal de la manera más pura de entender la montaña. «Teníamos un estilo y una ética que están muy alejados de la farándula y la masificación que impera ahora en el Himalaya», critica Juanito.