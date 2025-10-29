«Fue mi primer 'Gordo'; como si me hubiese tocado a mí»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:44h. Comenta Compartir

Ana Ormaechea repartió su primer 'Gordo' de Navidad el 22 de diciembre de 1986 con el número 3.772. «Fue un show grandísimo dar el premio más importante. Guardo unos recuerdos espléndidos. Casi lo siento como si me hubiese tocado a mí», explica la lotera, que 'descorchó' 2.000 millones de las antiguas pesetas, 12 millones de euros al cambio actual. «Pero entonces suponía mucho más. La vida era distinta, porque con ese dinero te podías comprar una casa, un coche e incluso dejar de trabajar. Hicimos muy rica a mucha gente. Les cambié la vida de la noche a la mañana», cuenta Ormaechea.