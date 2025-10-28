El paradón de 'El Chopo'

Martes, 28 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

La carrera de Iribar está llena de instantes memorables que EL CORREO ha ido recogiendo en sus páginas desde hace más de cincuenta años. Nos hemos acercado a Ibaigane para mostrarle una pequeña muestra, en concreto dos portadas y un reportaje en la sección de Deportes. 'El Chopo' sonríe al verlas. La primera corresponde al 3 de octubre de 1968 y contiene una caricatura del portero rojiblanco. Se le ve con los brazos levantados y vestido con una capa de armiño de monarca absoluto. A sus pies, postrados y adorándolo, aparecen cinco compañeros. «La moneda soy yo», decía Iribar, como un Luis XIV cualquiera. El chiste tenía sentido. El Chopo paró lo que no está en los escritos en Anfield Road y permitió que el Athletic llegara vivo al famoso sorteo. La segunda imagen es un homenaje, en forma de segunda versión, de la fotografía que Gabriel Camiña, un aficionado y artista de Getxo, le hizo a Iribar en un entrenamiento. La parada, presenciada en directo, desde detrás de la portería, por dos aficionados que hicieron un alto en su trabajo, había sido antológica y no tardó en popularizarse. Hasta en 'El Corte Inglés' la reprodujeron a gran tamaño. Unos meses después, EL CORREO invitó a 'El Chopo' a que la repitiera. Y lo hizo con mucho éxito.