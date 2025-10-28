El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

El paradón de 'El Chopo'

03.10.68 ·

José Ángel Iribar

Martes, 28 de octubre 2025, 12:49

Comenta
Imagen -

La carrera de Iribar está llena de instantes memorables que EL CORREO ha ido recogiendo en sus páginas desde hace más de cincuenta años. Nos hemos acercado a Ibaigane para mostrarle una pequeña muestra, en concreto dos portadas y un reportaje en la sección de Deportes. 'El Chopo' sonríe al verlas. La primera corresponde al 3 de octubre de 1968 y contiene una caricatura del portero rojiblanco. Se le ve con los brazos levantados y vestido con una capa de armiño de monarca absoluto. A sus pies, postrados y adorándolo, aparecen cinco compañeros. «La moneda soy yo», decía Iribar, como un Luis XIV cualquiera. El chiste tenía sentido. El Chopo paró lo que no está en los escritos en Anfield Road y permitió que el Athletic llegara vivo al famoso sorteo. La segunda imagen es un homenaje, en forma de segunda versión, de la fotografía que Gabriel Camiña, un aficionado y artista de Getxo, le hizo a Iribar en un entrenamiento. La parada, presenciada en directo, desde detrás de la portería, por dos aficionados que hicieron un alto en su trabajo, había sido antológica y no tardó en popularizarse. Hasta en 'El Corte Inglés' la reprodujeron a gran tamaño. Unos meses después, EL CORREO invitó a 'El Chopo' a que la repitiera. Y lo hizo con mucho éxito.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  3. 3

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  4. 4

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España
  10. 10

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El paradón de 'El Chopo'

El paradón de &#039;El Chopo&#039;