«Ortuella perdió a toda una generación en aquella explosión... y yo volví a nacer ese día»

28.10.80 ·

Nekane Garay

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:54

En la tragedia de Ortuella fallecieron medio centenar de niños de 5 y 6 años y tres adultos, al explotar una bolsa del gas en el colegio público del pueblo. Nekane Garay recuerda poco de aquel día. «Quedé sepultada y la tierra y las piedras me caían en los ojos... Ese agobio no lo he olvidado». Al día siguiente, ELCORREO mostraba una de las portadas más desoladoras de su historia –escombros, familiares desesperados, cuerpitos tendidos–, después vino la del multitudinario funeral, una pesadilla de féretros chiquitines y blancos en una nave industrial... Y, días después, una chispita de luz: Nekane recuperándose en el hospital, con una muñeca que le había regalado la reina Sofía. «Creo que me convirtieron en la parte 'buena' dentro de aquel horror: Ortuella perdió a toda una generación... y yo volví a nacer».

