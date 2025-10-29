El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Fue muy emocionante ver cómo se formaba la primera cola de visitantes»

19.10.97 ·

Juan Ignacio Vidarte

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

En aquella portada de 1997, la de la inauguración del Guggenheim que luego dirigió durante casi tres décadas, hasta hace nada, aparece con pajarita, menos ... canas y acompañado de autoridades. «Me veo más joven, parece que no ha pasado el tiempo, y a la vez, después de todo lo vivido, lo siento muy lejano. Fue un momento agridulce, aún estábamos impactados por el reciente asesinato del ertzaina José María Aguirre, pero también había alegría, ilusión.... Recuerdo lo emocionante que fue, al día siguiente, ver cómo se iba formando la primera cola de visitantes...»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Fue muy emocionante ver cómo se formaba la primera cola de visitantes»

«Fue muy emocionante ver cómo se formaba la primera cola de visitantes»