«Fue muy emocionante ver cómo se formaba la primera cola de visitantes»
19.10.97 ·Juan Ignacio Vidarte
Martes, 28 de octubre 2025
En aquella portada de 1997, la de la inauguración del Guggenheim que luego dirigió durante casi tres décadas, hasta hace nada, aparece con pajarita, menos ... canas y acompañado de autoridades. «Me veo más joven, parece que no ha pasado el tiempo, y a la vez, después de todo lo vivido, lo siento muy lejano. Fue un momento agridulce, aún estábamos impactados por el reciente asesinato del ertzaina José María Aguirre, pero también había alegría, ilusión.... Recuerdo lo emocionante que fue, al día siguiente, ver cómo se iba formando la primera cola de visitantes...»
