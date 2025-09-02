El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oficinas de Lanbide en Vitoria. E. C.

Uno de cada cinco parados nuevos en España es vasco

Euskadi pierde más de 16.000 afiliados en el peor agosto de su historia

Sergio Llamas

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:28

El verano siempre pasa factura a los datos de empleo en Euskadi y 2025 ha marcado un récord. Este mes la cifra de afiliados a ... la Seguridad Social ha caído más que nunca. Se han perdido 16.505 cotizantes entre julio y agosto, un 1,61%, según recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y no es el único dato preocupante. También crece el número de desempleados. En el último mes la lista de parados ha sumado 4.178 personas, un dato que se traduce en que uno de cada cinco nuevos parados de España -en total hay 21.905- es vasco.

