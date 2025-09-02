Uno de cada cinco parados nuevos en España es vasco

El verano siempre pasa factura a los datos de empleo en Euskadi y 2025 ha marcado un récord. Este mes la cifra de afiliados a ... la Seguridad Social ha caído más que nunca. Se han perdido 16.505 cotizantes entre julio y agosto, un 1,61%, según recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y no es el único dato preocupante. También crece el número de desempleados. En el último mes la lista de parados ha sumado 4.178 personas, un dato que se traduce en que uno de cada cinco nuevos parados de España -en total hay 21.905- es vasco.

La cifra de cotizantes se mantiene, eso sí, por encima del millón. Euskadi completa así el primer año continuado por encima de esa barrera. En total en agosto se suman 1.006.795 afiliados gracias al colchón acumulado durante todo el año, lo que le permite mantener una mejora en la comparativa anual, con un 0,98% trabajadores más que en el mismo mes de 2024.

Algo similar ocurre con el paro. Crece en la comparativa mensual -lo hace en un 3,98%- y alcanza las 109.169 personas, aunque la tendencia anual es positiva. Así, frente a los datos del año pasado hay 2.194 parados menos (un 1,97% por debajo), lo que fija una tendencia positiva que se viene repitiendo desde hace 11 meses.

Lo cierto es que en verano se firman menos contratos. Este agosto las nuevas contrataciones cayeron un 4,3%. En total hubo 45.913 de los que dos de cada diez (un 20,8%) fueron indefinidos.