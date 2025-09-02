Lanbide invertirá 15 millones para impulsar el empleo en Euskadi
El organismo autonómico refuerza su apuesta por la formación con iniciativas en colaboración con Educación y el HABE, para impulsar la capacitación lingüística en euskera
Martes, 2 de septiembre 2025, 13:03
Lanbide ha aprobado una inversión de más de 15 millones de euros para fortalecer la formación y mejorar la empleabilidad en Euskadi de cara al ... periodo 2025-2026. Así lo ha anunciado este martes el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, que indica que las iniciativas se desarrollarán en colaboración con el Departamento de Educación y con el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).
Según señalan, la encomienda firmada con Educación permitirá llevar a cabo la programación formativa 2025-2026 a través de los centros públicos dependientes de dicho departamento. Para este capítulo, se destinará una cuantía que se eleva a 14,6 millones, y esta formación se dirigirá tanto a personas en situación de desempleo (que tendrán prioridad en el acceso) como a personas ocupadas. El plan «incluye también acciones específicas para quienes participan en procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral u otras vías no formales», indican.
La otra encomienda de gestión, firmada por Lanbide junto a HABE, se centrará en la capacitación lingüística en euskera. Con una financiación que llega a los 400.000 euros, los cursos estarán dirigidos a personas desempleadas u ocupadas que participen o hayan participado en acciones formativas cualificantes programadas o autorizadas por Lanbide. La formación, que se desarrollará en euskaltegis y centros de autoaprendizaje inscritos en el registro de HABE, abarcará desde el nivel A1 hasta el C1, en modalidades presencial y de teleformación.
El gran objetivo de esta actuación, afirman desde el Departamento de Economía, es «responder a la creciente demanda de personal bilingüe cualificado en Euskadi y ofrecer a la ciudadanía nuevas oportunidades de desarrollo profesional», combinando así la adquisición de competencias técnicas con el conocimiento de euskera «como valor añadido» para acceder al mercado laboral.
