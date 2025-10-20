Innovación y emprendimiento para acelerar en la descarbonización La Fundación EIC, de titularidad público-privada, promueve el desarrollo de nuevos modelos de generación de energía bajo el liderazgo de las principales compañías vascas del sector

Una unión de fuerzas e intereses en pos de una energía más limpia y sostenible, aprovechando la poderosa industria vasca del sector y sin perder de vista la competitividad. Así se podría definir a la Fundación EIC (Energy Intelligence Center), entidad público-privada que desde el parque empresarial de Abanto trabaja con un horizonte concreto: 2050.

Ese año se debe alcanzar la neutralidad de carbono, recortando las emisiones de gases de efecto invernadero lo máximo posible de forma que las que queden puedan ser reabsorbidas por el medio natural (atmósfera, mares y bosques).

Pieza clave en ese objetivo es la descarbonización de la energía, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables o por otros combustibles biológicos o de origen sintético.

En este proceso puede jugar un papel fundamental el «potente sector industrial vasco», sin perder de vista en ningún momento «la competitividad empresarial», ha destacado Joseba García, director general de la Fundación EIC, en una de las ponencias de la primera jornada del B-Venture.

García ha recordado que el sector energético de Euskadi engloba a 430 empresas que generan 26.000 empleos en la comunidad autónoma -más de 96.000 en todos los países en los que está presente- y una inversión anual en I+D+i de 742 millones de euros.

La Fundación EIC tiene su sede en el parque tecnológico de Abanto (Bizkaia), con 7.300 metros cuadrados equipados con el espacio y material necesarios para que las empresas del sector puedan llevar a cabo sus pruebas a tamaño real, y al mismo tiempo «facilitar la colaboración entre empresas, favoreciendo la creación de ecosistemas».

Los cinco objetivos estratégicos de la fundación son «fomentar la transición energética; crear un centro de desarrollo de inteligencia en términos de mercado, tecnología y de regulación; impulsar el desarrollo de tecnologías de vanguardia; ser un referente a nivel internacional que nos visualice como líderes en la transición energética, y por último atraer talento e inversión».

Cuatro ejes de actuación

Estos objetivos se materializan bajo cuatro ejes de actuación. El primero de ellos, el desarrollo de energías descarbonizadas (hidrógeno renovable, biocombustibles y combustibles sintéticos). El segundo consiste en la investigación en tecnologías y productos «hacia una descarbonización eficiente».

El tercer eje pretende aprovechar la capacidad industrial vasca para desarrollar «sistemas, componentes y subcomponentes que ayuden en este proceso de transición. Y por último, el abordaje de proyectos dirigidos a sectores de difícil descarbonización, como el transporte.