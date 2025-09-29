«Trump ha convertido el mundo en un bazar oriental»

La lista de los retos a los que se enfrenta el sistema económico global en la actualidad es extensa. «La desigualdad, el retroceso de la ... democracia, el cambio climático, la crisis del multilateralismo, la crisis de desarrollo y deuda...», enumera Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, quien este lunes ha inaugurado el BBK Bilbao Kultura Social Forum (impulsado por la fundación Fair Saturday) en la Universidad de Deusto, con una conferencia en la que ha hablado sobre el nuevo rumbo económico y social mundial en un contexto complejo tanto por las tensiones macroeconómicas y conflictos bélicos actuales.

En su ponencia, el economista estadounidense y profesor en la Universidad de Columbia (conocido por su trabajo sobre economía de la información, desarrollo global y desigualdad y por haber sido Economista Jefe del Banco Mundial) ha atacado al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus políticas proteccionistas. Según Stiglitz, el magnate «ha convertido el mundo en una especie de bazar oriental en el que no hay un precio unificado, y en el que cada transacción conlleva muchísimo tiempo», lo que a su vez «está cambiando el comercio internacional y las políticas domésticas».

Respecto a los aranceles, Stiglitz ha destacado que Europa ha cometido un «error» al «capitular» en el acuerdo arancelario al que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, llegó con el mandatario estadounidense a finales de julio. Según el economista, Europa debe «crear su propia capacidad de defensa cuanto antes, porque ya no puede confiar en Estados Unidos como socio defensivo». Por otra parte, cree que el mundo debería responder con firmeza ante el muro arancelario levantado por Washington creando una red de negocio colectivo que excluya a Estados Unidos. En esta línea, ha destacado que China «ha enseñado el camino» para no doblegarse ante las políticas del republicano.

Ataques contra la verdad

Stiglitz también ha querido reflexionar sobre los ataques que están sufriendo últimamente todas las instituciones de investigación y dedicadas a la búsqueda de la verdad. Se ha mostrado preocupado por los ataques que sufren universidades, institutos de investigación, prensa, las agencias de inteligencia del país norteamericano, o incluso la propia palabra 'verdad'. Uno de los motivos, indica, es que «a los nuevos fascistas no les gusta algunos de los mensajes clave que surgen de la ciencia». Algo que a su juicio, además, resulta «irónico» porque «la tecnología y la investigación ha sido la principal razón de la ventaja competitiva estadounidense».

El economista también ha señalado que «vamos hacia un mundo con un ecosistema de información mucho peor», en un contexto en el que las irrupciones de tecnologías como la inteligencia artificial han cambiado por completo las reglas del juego. «Los gigantes tecnológicos y la IA 'roban' información a los productores de información, erosionando sus incentivos para producir buena información», ha explicado. En este sentido, recalca que pese a las mejoras tecnológicas que permiten una mejor y más rápida transmisión informativa, «el resultado es un ecosistema de información peor» y, en consecuencia, daño a la democracia y la economía, que «no funcionan sin buena información».