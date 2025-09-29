El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El economista estadounidense Joseph Stiglitz, este lunes en la Universidad de Deusto. Mireya López
BBK Bilbao Kultura Social Forum

«Trump ha convertido el mundo en un bazar oriental»

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, señala en la Universidad de Deusto que la «capitulación» de la Unión Europea en el acuerdo firmado con EE UU en julio fue un «error»

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:03

La lista de los retos a los que se enfrenta el sistema económico global en la actualidad es extensa. «La desigualdad, el retroceso de la ... democracia, el cambio climático, la crisis del multilateralismo, la crisis de desarrollo y deuda...», enumera Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, quien este lunes ha inaugurado el BBK Bilbao Kultura Social Forum (impulsado por la fundación Fair Saturday) en la Universidad de Deusto, con una conferencia en la que ha hablado sobre el nuevo rumbo económico y social mundial en un contexto complejo tanto por las tensiones macroeconómicas y conflictos bélicos actuales.

