Solo 13 de 148 empresas vascas tienen más del 40% de mujeres en sus consejos Pankra Nieto Son 13 de las 148 empresas obligadas por ley a tener Plan de Igualdad que han participado en un estudio del Gobierno vasco ERLANTZ GUDE Bilbao Miércoles, 26 junio 2019, 13:00

El talento femenino y el sector industrial. Han sido los temas que la consultora Accenture ha puesto sobre la mesa en una jornada para subrayar el empoderamiento de la mujer celebrada en el Parque Tecnológico de Bizkaia. Una cita en la que consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha detallado un estudio del Gobierno vasco según el cual de 148 firmas analizadas que deben por ley tener un Plan de Igualdad, solo en 13 la presencia de las mujeres en sus consejos de administración supera el 40%.

Acto seguido se ha celebrado un coloquio que ha contado con la directora general de Innobasque, Leire Bilbao, la directora del clúster aeronáutico Hegan, Ana Villate, y Violeta Costa, mánager del Centro de Industria X.0 de Bilbao. El periodista y responsable de comunicación de Confebask, Pedro García Larragan, ha ejercido de moderador.

Bilbao ha insistido en que se ha de ser «constante» para avanzar en la presencia femenina. Cree que hay que empezar a transformar la mentalidad de los menores desde muy pequeños. «Desde los 6 años», ha sugerido, incidiendo en valores igualitarios, frente a roles tradicionales, así como otros aspectos como el trabajo en equipo, claves en un ámbito como el industrial. Cabe recordar que la presencia femenina en la industria vasca no alcanza el 25%.

En el sector aeronáutico la tasa es del 25%, en línea con Francia -con mucha tradición-, aunque muy por encima del exiguo 6% británico, según Villate. Queda con todo «muchísimo trabajo por hacer desde abajo», ha reconocido. Las empresas pequeñas «son más comprensivas» para facilitar la conciliación, cuestión fundamental en la igualdad de género. A ello se une la mayor sensibilidad, ha precisado, de las firmas de carácter familiar.

Industria «más sexy»

Violeta Costa ha recalcado que todo pasa por la cultura. Parafraseando al referente de la Administración, Peter Drucker, ha dicho: «La cultura se come a la estrategia». Se trata por tanto de cambiar la mentalidad, y ha argumentado que la Industria 4.0 ha hecho «más sexis» los centros de trabajo frente a la industria tradicional. A ello se ha añadido el cambio de mentalidad: «Recuerdo que mi jefe alemán me preguntó en su día si iba a dejar el trabajo cuando me quedé embarazada».

A la pregunta del moderador sobre si detectan discriminación en su entorno laboral, Villate ha contestado que no. «No tengo constancia de haber cobrado menos que mis compañeros, aunque quizá habría que divulgar los salarios para despejar dudas«, ha planteado. La directiva de Hegan ha retomado los argumentos de Costa para insistir en el cambio de mentalidad para que las mujeres se formen en sectores pujantes como el industrial.

Larragan ha recordado el problema que tienen las empresas, «por muchas campañas que se hacen» para atraer a las mujeres a la rama industrial de FP. ¿Es solo un asunto de mentalidad social o las empresas no hacen lo suficiente? La directora de Innobasque ha opinado que es un «tema de todos», aunque, a su juicio, la empresa deberá ir evolucionando conforme a los nuevos tiempos. ¿Observa resistencia masculina a la igualdad en su ámbito? «Hay de todo».

En el caso de la aeronáutica, ser un sector joven favorece, según Villate, «una mentalidad moderna» y más igualitaria. El cambio generacional a su vez está propiciando un «cambio drástico» en innovación y mentalidad. «Aunque suene polémico», la directiva ha roto una lanza a favor de la mujer trabajadora con pulla a los hombres: «Ha aprendido mejor que el hombre a combinar el rol laboral y familiar».