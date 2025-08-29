El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Reuters

Ribera advierte que la UE puede retirarse del acuerdo comercial si Trump sigue amenazando

La vicepresidenta de la Comisión Europea señala que es necesario «evitar la tentación de plegarse a sus intereses» contra las leyes digitales

E. C.

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:04

La comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, ha anunciado este viernes que la UE debe ser «valiente» y estar preparada para retirarse del acuerdo comercial ... con EE UU si Donald Trump lleva adelante sus amenazas de cargar con más aranceles a Europa en caso de que esta no modifique sus leyes digitales. Según ha declarado al Financial Times, la también vicepresidenta primera de la Comisión Europea ha solicitado al bloque que «evite la tentación de plegarse a los intereses de otros» y eluda aceptar cualquier medida coercitiva de EE UU.

