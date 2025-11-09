El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou E.C.

El 36% del Presupuesto se destina a gastos de personal

Félix Montero

Félix Montero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:52

De los 16.638 millones de euros que suma el Presupuesto del Gobierno vasco para 2026 -ahora en tramitación parlamentaria-, una parte sustancial se destina ... simplemente a levantar la persiana cada mañana. Es decir, al funcionamiento cotidiano de la Administración, al engrana je que mantiene en marcha la maquinaria pública. En ese capítulo sobresalen los 6.400 millones de euros destinados a pagar los sueldos de los 97.765 empleados del Ejecutivo y sus organismos autónomos. Según los últimos datos de Eustat, correspondientes a 2024, 69.062 son funcionarios -de los cuales 18.239 son interinos-, mientras que 28.370 son trabajadores laborales, con tan solo 7.416 contratos fijos.

