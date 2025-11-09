El 36% del Presupuesto se destina a gastos de personal

De los 16.638 millones de euros que suma el Presupuesto del Gobierno vasco para 2026 -ahora en tramitación parlamentaria-, una parte sustancial se destina ... simplemente a levantar la persiana cada mañana. Es decir, al funcionamiento cotidiano de la Administración, al engrana je que mantiene en marcha la maquinaria pública. En ese capítulo sobresalen los 6.400 millones de euros destinados a pagar los sueldos de los 97.765 empleados del Ejecutivo y sus organismos autónomos. Según los últimos datos de Eustat, correspondientes a 2024, 69.062 son funcionarios -de los cuales 18.239 son interinos-, mientras que 28.370 son trabajadores laborales, con tan solo 7.416 contratos fijos.

El Departamento de Salud, con 2.764,6 millones, encabeza el capítulo de gastos de personal debido al peso de Osakidetza, que cuenta con cerca de 45.000 empleados, de los cuales unos 33.000 tienen plaza fija. Le sigue Educación, con 1.956 millones destinados a los casi 30.000 docentes del sistema público. En Seguridad, los 630 millones en retribuciones sostienen principalmente a los 7.300 agentes de la Ertzaintza -el Ejecutivo se ha marcado el objetivo de alcanzar los 8.000 antes de 2030- y al personal de emergencias y protección civil.

El proyecto también reserva 29,5 millones para pagar las nóminas de 340 altos cargos y asesores de Lehendakaritza y los 15 departamentos. En comparación con el ejercicio anterior, el personal ha aumentado un 4,9 % y el gasto un 7,5 %, marcando un nuevo máximo histórico.