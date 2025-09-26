El presidente de la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral: «¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No» Antonio Garamendi ha vuelto a cargar contra la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno

Juanma Mallo Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:52 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

«¿Tú crees que Carlitos (Alcaraz) trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas». El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha vuelto a cargar este jueves contra la reducción de la jornada laboral que pretende sacar adelante Yolanda Díaz después de que fracasara hace dos semanas en el Congreso. Y lo ha hecho con el ejemplo del tenista murciano, ganador de dos Grand Slam y tres Masters 1000 esta temporada, y que se ha embolsado este 2025 más de 13.000.000 de euros en premios.

Del mismo modo, Garamendi, en el evento Forbes Spain Economic Summit 2025, considera que el Ministerio de Trabajo «está rompiendo el diálogo social» con la reducción de la jornada laboral y con su intento de sacar adelante una variación de registro del horario.

Sus palabras han tenido este viernes réplica en Díaz. En un acto en Ferrol, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha acusado al presidente de la CEOE de machismo y de no ser la «mayoría social» del país. «Quiero decirle claramente que no hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana», ha sentenciado la vicepresidenta.

Del mismo modo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes la «ambición» del Gobierno para conseguir sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en contraposición con Garamendi. «No estamos tan lejos de esas 37 horas y media. La media en España está en torno a 38,2, 38,3 horas», ha explicado en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En cualquier caso, el ministro ha reconocido que desde el Ejecutivo son «conscientes» de que ese reto es distinto según el sector o el tamaño de la empresa.

Oskar Matute, diputado de Bildu en el Congreso, tampoco ha perdido la oportunidad para criticar a Garamendi. «Hay quienes creen que pueden disponer del trabajo de los demás para enriquecerse e incluso no pagarles, porque sus beneficios van antes que los derechos de la gente. Urge atajar el fraude de las horas extra no pagadas y poner fin a la explotación laboral de la clase trabajadora».