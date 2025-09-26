El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados

El presidente de la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral: «¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No»

Antonio Garamendi ha vuelto a cargar contra la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:52

«¿Tú crees que Carlitos (Alcaraz) trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas». El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha vuelto a cargar este jueves contra la reducción de la jornada laboral que pretende sacar adelante Yolanda Díaz después de que fracasara hace dos semanas en el Congreso. Y lo ha hecho con el ejemplo del tenista murciano, ganador de dos Grand Slam y tres Masters 1000 esta temporada, y que se ha embolsado este 2025 más de 13.000.000 de euros en premios.

Del mismo modo, Garamendi, en el evento Forbes Spain Economic Summit 2025, considera que el Ministerio de Trabajo «está rompiendo el diálogo social» con la reducción de la jornada laboral y con su intento de sacar adelante una variación de registro del horario.

Sus palabras han tenido este viernes réplica en Díaz. En un acto en Ferrol, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha acusado al presidente de la CEOE de machismo y de no ser la «mayoría social» del país. «Quiero decirle claramente que no hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral. El señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana», ha sentenciado la vicepresidenta.

Del mismo modo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes la «ambición» del Gobierno para conseguir sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en contraposición con Garamendi. «No estamos tan lejos de esas 37 horas y media. La media en España está en torno a 38,2, 38,3 horas», ha explicado en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En cualquier caso, el ministro ha reconocido que desde el Ejecutivo son «conscientes» de que ese reto es distinto según el sector o el tamaño de la empresa.

Oskar Matute, diputado de Bildu en el Congreso, tampoco ha perdido la oportunidad para criticar a Garamendi. «Hay quienes creen que pueden disponer del trabajo de los demás para enriquecerse e incluso no pagarles, porque sus beneficios van antes que los derechos de la gente. Urge atajar el fraude de las horas extra no pagadas y poner fin a la explotación laboral de la clase trabajadora».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  3. 3

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El presidente de la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral: «¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No»

El presidente de la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral: «¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No»