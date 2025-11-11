Navacel se hace con 26 millones en contratos de plataformas marinas para energía eólica, petróleo y gas

Navacel, la empresa que fundara la familia Celorio y que fue adquirida por la cotizada Amper el pasado año, acaba de suscribir tres contratos por ... un total de 25,7 millones para tres proyectos marinos que consolidan la apuesta de la firma vasca por el sector de las plataformas flotantes para la energía eólica y la extracción de gas y petróleo.

El contrato más importante, por 16 millones de euros, es en Argentina y está destinado a un cliente noruego especializado en la extracción de gas y petróleo de yacimientos marinos. Se trata de un encargo para suministrar y fabricar un sistema de amarre y transferencia de fluidos para buques e instalaciones flotantes diseñadas para procesar, almacenar y descargar crudo y gas natural. Es un cliente habitual de la compañía vasca que, con este contrato, hace el pedido de mayor importe a Navacel.

Los otros contratos son en Europa. Uno es en las costas de Países Bajos y Polonia, para parques eólicos marinos. Con un total de 8,1 millones suponen la instalación de equipos auxiliares en torres 'offshore' situadas en un parque eólico en aguas polacas del mar Báltico, así como seis anillos de adaptación para la instalación de torres en un parque eólico marino ubicado en los Países Bajos.

El otro es en Reino Unido, también para la eólica 'offshore'. Se trata de una veintena de estructuras 'damper'. Unas piezas que tratan de modular las vibraciones en las torres de los molinos.

Esmorís en el consejo de Amper

El grupo cotizado Amper, también con presencia el sector de defensa, adquirió Navacel por 23,8 millones para desarrollar su apuesta por las plataformas flotantes. En la adquisición, Jesús Esmorís, el que fuera consejero delegado de Tubacex, vendió sus acciones en Navacel por acciones de Amper. Así, es ahora titular de un 5% del grupo y está en el consejo de administración de la cotizada dirigida por Enrique López.

Amper, según explicó su consejero delegado a EL CORREO, prevé en el muelle de Axpe, en la Ría de Bilbao, una inversión de 20 millones para ampliar las instalaciones de Navacel. La apuesta del grupo por el sector de la energía se ha concretado, además de con las instalaciones en Euskadi, con las de Somozas, en Galicia. Allí compró las que fueron de Siemens Gamesa para fabricar componentes como los 'jackets' (estructuras para fondos marinos de 30 metros) que se complementan con los de Navacel. También cuenta en Ferrol con 70 hectáreas para fabricación 'offshore'.

El negocio energético se completa con la adquisición del 100% de Elinsa, una filial dedicada a la fabricación de sistemas de grandes baterías.