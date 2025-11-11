El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instalaciones de Navacel en la Ría de Bilbao E. C.

Navacel se hace con 26 millones en contratos de plataformas marinas para energía eólica, petróleo y gas

La compañía vasca, adquirida por el grupo Amper el año pasado, consolida su apuesta en el sector con proyectos en Argentina, Países Bajos, Polonia y Reino Unido

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

Navacel, la empresa que fundara la familia Celorio y que fue adquirida por la cotizada Amper el pasado año, acaba de suscribir tres contratos por ... un total de 25,7 millones para tres proyectos marinos que consolidan la apuesta de la firma vasca por el sector de las plataformas flotantes para la energía eólica y la extracción de gas y petróleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  4. 4

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  5. 5

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  8. 8

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  9. 9 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  10. 10 Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Navacel se hace con 26 millones en contratos de plataformas marinas para energía eólica, petróleo y gas

Navacel se hace con 26 millones en contratos de plataformas marinas para energía eólica, petróleo y gas