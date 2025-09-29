La mitad de los trabajadores vascos ha sido pluriempleado en algún momento de su vida

El pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un modelo cada vez más presente en el mercado laboral. Un fenómeno que, tan solo ... en la última década ha experimentado un crecimiento del 43% a nivel nacional, hasta los 585.800 trabajadores a finales de 2024, según constatan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un hecho que, aunque en Euskadi tiene una incidencia menor que en el conjunto del país, no deja de ser una realidad que afrontan muchos trabajadores vascos.

Según una encuesta realizada por Randstad, el 52% de los trabajadores de Euskadi ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, menos que el 58,3% que se presenta en España, pero que sigue siendo un porcentaje muy elevado. En cuanto a los motivos, el 38% de las personas encuestadas dice recurrir al pluriempleo para aumentar sus ingresos, mientras que otro 31% lo hace para cubrir los gastos básicos. Asimismo, en menor proporción, un 19% señala la falta de estabilidad en su empleo principal como causa para recurrir a este modelo y un 12% reconoce hacerlo por vocación o desarrollo personal.

Por sectores, el análisis concluye de forma clara que el pluriempleo en Euskadi se concentra principalmente en hostelería y turismo (25%) y en comercio y atención al cliente (12,5%). Otros sectores que también destacan son los ámbitos de producción y manufactura (10%), transporte y logística (10%) y educación (5%).

La encuesta también señala que el 75% de los pluriempleados vascos dejarían su segundo trabajo si su empleo principal ofreciera mejores condiciones y otro 20% lo condiciona directamente al salario. Por contra, solo un 5% afirma que le gusta compaginar varias actividades y no lo cambiaría.

Fuente de fatiga y estrés

Los vascos tienen una visión diferente sobre el pluriempleo. Mientras un 35% afirma no notar grandes cambios, un 25% lo considera una fuente de fatiga o estrés, y un 20% lo califica de muy negativo al afectar de manera directa en su salud y sus relaciones personales. El 20% restante, finalmente, considera positiva esta situación por los ingresos extra y la flexibilidad que les aporta. En cuanto a la duración, tres de cada diez profesionales compagina más de un trabajo durante menos de seis meses, otro 30% entre uno y tres años. Asimismo, otro 30% sostiene el segundo empleo durante un periodo superior a los tres años.

Con todo, Euskadi se sitúa como una de las comunidades españolas con menor incidencia de pluriempleados durante algún momento de su vida, por debajo de la media nacional (58,3%) y únicamente por encima de Extremadura (47%). Entre las autonomías con una mayor incidencia destacan Baleares (84%), con un gran peso del turismo, Murcia (63%), Navarra (63%) y Andalucía (60%).