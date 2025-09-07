El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El paro ha registrado su mayor incremento mensual en agosto desde 2001. Blanca Castillo

Los malos datos de agosto alarman sobre las «nubes negras» que acechan al empleo vasco

El aumento del paro y la delicada situación de la metalurgia ponen en alerta al Gobierno autonómico sobre el futuro de la industria

Sergio Llamas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:15

Euskadi ya esperaba este mes un golpe en los datos de empleo, pero los 4.178 parados sumados en agosto, y que suponen uno de ... cada cinco nuevos desempleados de toda España, han supuesto «una cifra más abultada de lo esperable». Así lo reconoció esta semana el lehendakari, Imanol Pradales, quien advirtió sobre la necesidad de «analizar las tripas de estos datos y ver si son una situación puramente coyuntural o puede haber algún elemento estructural más relevante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los malos datos de agosto alarman sobre las «nubes negras» que acechan al empleo vasco

Los malos datos de agosto alarman sobre las «nubes negras» que acechan al empleo vasco