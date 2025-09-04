Lanbide aprueba 141 millones en ayudas para impulsar el empleo y la formación

El servicio vasco de empeo movilizará durante los próximos dos años más de 141 millones de euros para impulsar el empleo, apoyar el emprendimiento y ... reforzar los programas de formación continua e inclusión social. Según ha trasladado Lanbide este jueves, este paquete de ayudas estará financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo y los fondos Next Generation. Además se sumarán a los 15 millones ya aprobados este martes en el Consejo de Gobierno, que se desarrollarán en colaboración con el departamento de Educación y de HABE, para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral u otras fórmulas de capacitación.

De los 141 millones anunciados ahora más de la mitad, 88,5 millones, tienen como objeto financiar los planes de formación que constituyen la oferta formativa de Lanbide entre 2025 y 2027. El programa irá dirigido a personas desempleadas con las que se trabajará para impulsar su inserción laboral y su recualificación. La iniciativa incluirá formación presencial y a distancia, y pondrá atención especial en la formación acreditable y en las necesidades sectoriales que ha detectado el propio servicio vasco de empleo.

La segunda línea, dotada con 31,8 millones de euros, también apuntará a la mejora de las competencias, la formación y la adaptación de los trabajadores a las demandas de diferentes sectores estratégicos como el de los cuidados, a través del programa ZainLab. Para ello se han aprobado las bases reguladoras de las ayudas que financiarán la oferta formativa hasta el 2027.

El tercer área quiere fomentar las capacidades digitales del sector turístico a través del convenio de colaboración suscrito con el departamento de turismo, comercio y consumo. Con este fin invertirán más de 1,9 millones de euros en acciones formativas de personas trabajadoras, jóvenes y pymes.

Apoyo al emprendimiento

Desde Lanbide han explicado este jueves que el emprendimiento figurará como otro de los ejes prioritarios. La entidad destinará 3,9 millones a la financiación de tres líneas de ayudas con esta objetivo: el desarrollo de una idea empresarial para su puesta en marcha, las ayudas al establecimiento del proyecto y las dirigidas a la consolidación de una actividad empresarial ya iniciada.

Se recoge además una subvención nominativa de 30.000 euros a Euskalit-Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad a fin de crear una red de intercambio de conocimiento y buenas prácticas que quiere ayudar a gestionar el relevo generacional en las pymes vascas. Serán posibles empresas beneficiarias aquellas que hayan participado en el proyecto piloto de mentorizaje o que hayan recibido el servicio de LanMentoring.