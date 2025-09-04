El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una oficina de Lanbide ubicada en Basauri. Alba Peláez

Lanbide aprueba 141 millones en ayudas para impulsar el empleo y la formación

Los fondos, que se suman a los 15 millones aprobados este martes, impulsarán durante los dos próximos años la empleabilidad y la formación de personas desempleadas

Sergio Llamas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:22

El servicio vasco de empeo movilizará durante los próximos dos años más de 141 millones de euros para impulsar el empleo, apoyar el emprendimiento y ... reforzar los programas de formación continua e inclusión social. Según ha trasladado Lanbide este jueves, este paquete de ayudas estará financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo y los fondos Next Generation. Además se sumarán a los 15 millones ya aprobados este martes en el Consejo de Gobierno, que se desarrollarán en colaboración con el departamento de Educación y de HABE, para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral u otras fórmulas de capacitación.

