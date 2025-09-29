El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de las oficinas de Lanbide en Vitoria Blanca Saenz de Castillo

La intermediación de Lanbide cae al 3,14% en plena reforma del organismo

El servicio público admite su debilidad y la necesidad de reforzar el vínculo con las empresas y los desempleados

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:33

La capacidad de Lanbide para actuar como puente entre demandantes de empleo y empresas sigue en mínimos. De los 749.692 contratos firmados en Euskadi ... en 2024, solo 23.540 pasaron por su intermediación, lo que supone un escaso 3,14%. El dato refleja la debilidad del servicio público, que no logra consolidarse como canal de referencia en un mercado laboral donde predominan los portales privados, las empresas de trabajo temporal y el contacto directo entre aspirantes y compañías.

