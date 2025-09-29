La intermediación de Lanbide cae al 3,14% en plena reforma del organismo

La capacidad de Lanbide para actuar como puente entre demandantes de empleo y empresas sigue en mínimos. De los 749.692 contratos firmados en Euskadi ... en 2024, solo 23.540 pasaron por su intermediación, lo que supone un escaso 3,14%. El dato refleja la debilidad del servicio público, que no logra consolidarse como canal de referencia en un mercado laboral donde predominan los portales privados, las empresas de trabajo temporal y el contacto directo entre aspirantes y compañías.

Por mucho que estos bajos porcentajes se repiten en la mayoría de los servicios públicos de empleo, lo cierto es que Lanbide admite que tiene un amplio margen de mejora. La evaluación de la Estrategia Vasca de Empleo –la hoja de ruta que fija la política laboral hasta 2030–, presentada este lunes en el Parlamento Vasco, subraya la necesidad de que el organismo, centrado en los últimos años en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), refuerce su relación con las empresas y avance hacia un trato más individualizado a las personas desempleadas.

La reforma de Lanbide para ganar eficacia constituye, de hecho, uno de los ejes de la Ley Vasca de Empleo, aprobada hace dos años. La norma, todavía por aplicarse, establece que cada persona en paro disponga de un profesional de referencia que asuma su seguimiento. En un plazo máximo de dos meses deberá elaborar un diagnóstico de su situación y, en el mes siguiente, diseñar un itinerario con la formación y el acompañamiento necesarios para facilitar su incorporación al mercado laboral.