El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

La deuda de nunca acabar

Cada español de a pie debe hoy 32.000 euros. Y eso a pesar de que, desde la llegada de Sánchez al poder, aporta 2.000 euros más a las voraces arcas de la Hacienda pública

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:32

Habrán comprobado en numerosas ocasiones que la evolución de la deuda es uno de los puntos fuertes de los que alardea el Gobierno. Quizá no ... con tanto énfasis como la evolución del empleo, el crecimiento del PIB o el control de la inflación, cuestiones todas ellas que, a pesar de sus numerosos puntos grises, permiten desplegar un discurso complaciente. Pero el comportamiento de la deuda, o más bien su supuesta contención, es un argumento recurrente. ¿Disminuye la deuda? ¡No, qué va! Aumenta año a año de manera constante y sin desmayo. ¿Cuánto? Pues en el año 2025 ha alcanzado los 1,691 billones, con un incremento del 4% en el último ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La deuda de nunca acabar

La deuda de nunca acabar