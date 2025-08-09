El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Irantzu Allende, Kerman Gabiola, Mikel Jauregi, Julio Castro y Mikel Amundarain. E. C.

Gobierno vasco e Iberdrola refuerzan su sociedad para promocionar parques eólicos

El Ejecutivo, junto a la eléctrica, amplía el capital de la sociedad Aixeindar y avanza en su plan de invertir 40 millones en generación verde

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:17

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, reconoció en su primera comparecencia en el Parlamento que Euskadi «está a la cola de las ... renovables en Europa». Fue una declaración de intenciones para dar un impulso a estas instalaciones en el País Vasco. Y es que en la Ley de Cambio Climático que aprobó la Cámara vasca en 2024 se fija el objetivo de que en cinco años el mix de generación verde sea el 32% del total. Una meta que supone, prácticamente, duplicar la actual potencia instalada, en el entorno de los 700 MW.

