Gobierno vasco e Iberdrola refuerzan su sociedad para promocionar parques eólicos

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, reconoció en su primera comparecencia en el Parlamento que Euskadi «está a la cola de las ... renovables en Europa». Fue una declaración de intenciones para dar un impulso a estas instalaciones en el País Vasco. Y es que en la Ley de Cambio Climático que aprobó la Cámara vasca en 2024 se fija el objetivo de que en cinco años el mix de generación verde sea el 32% del total. Una meta que supone, prácticamente, duplicar la actual potencia instalada, en el entorno de los 700 MW.

Para esa tarea heredó de la legislatura anterior la sociedad Aixeindar, que el Ejecutivo autonómico e Iberdrola comparten con un 40% y un 60% respectivamente.

La empresa público-privada, en la medida en que comienza avanzar el desarrollo de sus primeros proyectos, acaba de reforzar su estructura de capital con una inyección de 3,5 millones de euros suscrita por Iberdrola y Gobierno vasco a finales de julio, tal y como han informado al Registro Mercantil. Con esta ampliación de capital, la compañía cuenta ya con más de 4 millones con los que refuerza su objetivo de promocionar parques de generación renovable.

Aixeindar lidera actualmente la construcción de la primera infraestructura eólica que se levantará en Euskadi después de 18 años. Las obras de ese parque, que se instalará en Álava, en la localidad de Labraza, comenzarán después de este verano. Son ocho aerogeneradores y un total de 40 MW, pero además avanza en un segundo proyecto, el de Azaceta -otros ocho generadores y 40 MW-, también en Álava para el que prevé una hibridación a través de la instalación de un sistema de almacenamiento.

Además, Aixeindar ha previsto este año, tal y como detalla del Ente Vasco de la Energía en su memoria presupuestaria, una campaña de mediciones de viento en cinco localizaciones diferentes. El avance de las iniciativas ha elevado los gastos y la inversión, lo que ha exigido a sus socios esa ampliación de capital.

20.000 hogares

Esta es una de las líneas de actuación del Ejecutivo que busca la asociación con empresas privadas para fomentar la generación renovable. Lo ha hecho también con Solaria para el desarrollo de proyectos solares o con Petronor para el impulso del hidrógeno verde .

El Gobierno vasco prevé destinar este año un total de 40 millones para desarrollar diferentes iniciativas de centrales de generación de energía renovable. Según recoge en los Presupuestos de este ejercicio, la mayoría, 18,4 millones son para proyectos fotovoltaicos o 10 millones para diferentes iniciativas de hidrógeno. Además, contempla 2,8 millones para el electrolizador de Petronor. La energía eólica recoge una inversión de 5 millones, la generación eléctrica con biomasa recibe 225.000 euros y otras iniciativas para eficiencia y descarbonización acumulan 2,5 millones.

En total, el Gobierno contempla incrementar la generación verde en la que participa con 70.920 MWh más, lo que equivale al consumo de más de 20.000 hogares.