La automoción vasca representa una elevada exposición a los aranceles por su integración en las cadenas de suministro de Francia y Alemania E.C.

El Gobierno vasco defiende flexibilizar el veto a los coches de combustión en 2035

Lakua activa la mesa sectorial de la automoción, en la que estudia junto a los fabricantes cómo hacer frente a los aranceles

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:08

En pleno debate entre la Comisión Europea y los fabricantes de automóviles sobre una posible modificación del plazo fijado en 2035 para vetar la venta ... de coches de combustión, el Gobierno vasco ha dado este lunes un respaldo explícito a la automoción. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, se ha alineado con las demandas de un sector que atraviesa una situación delicada por su fuerte exposición a los aranceles internacionales y por la incertidumbre regulatoria que pesa sobre su futuro. Jauregi ha apoyado la necesidad de «flexibilizar» la fecha de 2035 para dar más margen de adaptación a empresas y trabajadores. Al mismo tiempo, ha reclamado un 'plan Renove europeo', tecnológicamente neutro, que permita impulsar la modernización del parque móvil sin imponer una única solución energética.

