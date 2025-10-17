Euskadi pierde 4.100 ocupados y la tasa de paro repunta al 6,8%

El mercado laboral vasco ha perdido 4.100 ocupados en el tercer trimestre del año, un periodo en el que el paro ha aumentado hasta ... el 6,8% (frente al 5,7% registrado en el segundo trimestre). Así lo revela la encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) elaborada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y publicada este viernes. No obstante, la comunidad sigue estando por encima del millón de ocupados, una cifra que rebasó por primera vez, según los datos del organismo vasco de estadística, en este segundo trimestre. En estos momentos, ascienden a 1.006.300.

Estos datos no casan del todo con los que maneja la Seguridad Social, cuyos registros indican que el País Vasco superó la barrera del millón hace ya dos años. En todo caso, los registros de ambos organismos trazan la favorable evolución que mantiene el mercado laboral en una coyuntura compleja tanto por la incertidumbre instalada en el plano geopolítico y económico global como por el reto demográfico al que se enfrenta la comunidad por el envejecimiento de la población. De hecho, el propio vicelehendakari Mikel Torres admitió este jueves que el verdadero problema de Euskadi en estos momentos no es el desempleo, sino la «falta de personal cualificado» en sectores como la industria.

En este tercer trimestre, bajando al detalle, la ocupación ha descendido en los servicios (3.600 personas menos, un 0,5%) y en la construcción (1.400 menos, un 2,3%). La nota positiva se la anota la industria, donde la ocupación ha crecido en 300 personas (un 0,1%), llegando así a los 203.300 empleados. Otro sector que también ha experimentado un alza es el primario, donde la cifra sube en 600 personas, un 6,5% más.

Evolución interanual

Eso sí, si se tiene en cuenta la evolución interanual, que siempre resulta ser el espejo más fiable en términos comparativos, se han creado un total de 8.400 puestos de trabajo en estos últimos doce meses, lo que se traduce en un aumento del 0,9%. Una señal que parece indicar cierta ralentización en el mercado, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del año anterior, el incremento fue de 19.300 personas con respecto al mismo periodo de 2023.

En estos últimos doce meses, el mayor incremento se ha producido en la industria, que ha sumado 2.500 nuevos ocupados (1,25%). Una evolución favorable que resulta especialmente llamativa en un sector que está experimentando serias dificultades, tanto por la atonía de las exportaciones vascas al extranjero como por el bajón de beneficios de grandes firmas industriales vascas, algo que se ha hecho patente con la bajada de recaudación del Impuesto de Sociedades, que se reducirá un 14% para finales de año, la mayor bajada desde la crisis financiera.

Por otra parte, la cifra de ocupados en el último año también ha ido al alza tanto en la construcción, con 2.400 personas más (un aumento del 4,3%), como el sector de los servicios, que, con la incorporación de otras 2.400 personas, sube un 0,3% hasta llegar a los 734.300 empleados.

En lo que respecta al paro, la tasa se ha reducido en cuatro décimas en los últimos doce meses, hasta el mencionado 6,8%. Una evolución que a todas luces sigue siendo favorable y que cada vez sitúa a Euskadi más cerca de estar por debajo de la barrera del 5% que marcó antes de que estallara la crisis financiera. En esta línea, el Gobierno vasco revisó sus previsiones para este año hace apenas dos semanas y apuntó que el escenario más probable es cerrar 2025 con una tasa de paro del 6,4%. De esta forma, el País Vasco sigue registrando un índice mucho más bajo que la media estatal (que llega al 10,3%), aunque todavía por encima de la europea, que en este caso llega al 5,9%, según los datos de Eurostat.

Por territorios hay diferencias importantes. Gipuzkoa es la que presenta una menor tasa de paro, ya que llega al 4,7%, frente al 5,3% registrado hace justamente un año. En Bizkaia se ha reducido en una sola décima hasta alcanzar un 7,9% y finalmente, en Álava el índice llega al 7,5% tras anotarse un significativo recorte de siete décimas.