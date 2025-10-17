El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El sector de los servicios ha perdido 3.600 ocupados en el tercer trimestre del año. Luis Ángel Gómez

Euskadi pierde 4.100 ocupados y la tasa de paro repunta al 6,8%

En el tercer trimestre se ha perdido empleo en los servicios (3.600 personas) y la construcción (1.400) respecto al segundo, mientras sube en 300 personas en la industria

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:29

Comenta

El mercado laboral vasco ha perdido 4.100 ocupados en el tercer trimestre del año, un periodo en el que el paro ha aumentado hasta ... el 6,8% (frente al 5,7% registrado en el segundo trimestre). Así lo revela la encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) elaborada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y publicada este viernes. No obstante, la comunidad sigue estando por encima del millón de ocupados, una cifra que rebasó por primera vez, según los datos del organismo vasco de estadística, en este segundo trimestre. En estos momentos, ascienden a 1.006.300.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  6. 6

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  7. 7

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  8. 8

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  10. 10

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi pierde 4.100 ocupados y la tasa de paro repunta al 6,8%

Euskadi pierde 4.100 ocupados y la tasa de paro repunta al 6,8%