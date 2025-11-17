Nuño de la Rosa deja el cargo de consejero delegado de Air Europa que renovará su consejo de administración César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de SEPI en el consejo de administración, han presentado su dimisión como consejeros

El consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, y el presidente de la compañía y de Globalia, Juan José Hidalgo, han alcanzado un acuerdo por el que el primero deja su cargo y responsabilidades dentro de la aerolínea, que ya ha saldado sus deudas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ha conseguido el apoyo de Turkish Airlines como inversor.

En un comunicado, Air Europa señala que el acuerdo ha sido suscrito en un «ambiente de amistad y máxima cordialidad» y que ya ha sido aprobado por el consejo de administración.

A su vez, los representantes de SEPI en el consejo de administración, César Hernández y Juan Manuel Bujía, han presentado su dimisión como consejeros de la sociedad una vez que la compañía ha completado la devolución del préstamo.

La compañía ha agradecido a Nuño de la Rosa su «entrega, dedicación y lealtad durante el desempeño de su cargo» desde julio de 2022 y a Hernández y a Buijía todo el trabajo realizado y su compromiso durante este periodo. Ahora, la aerolínea renovará su consejo de administración.

La aerolínea de Globalia consiguió cerrar a principios de noviembre el acuerdo que necesitaba para devolver el préstamo de la SEPI y que pasaba por conseguir un inversor.

Así, el 6 de noviembre anunció que su acuerdo con Turkish Airlines se hacía efectivo a través de un préstamo canjeable que se intercambiará por una participación en Air Europa de al rededor del 26%, con una inversión de 300 millones.

Con esto, Air Europa ha podido devolver el préstamo de 475 millones de la SEPI con un año de antelación.

