Cegasa construirá una nueva planta de producción en Vitoria

Cegasa crece. La compañía alavesa especializada en baterías ha comunicado este jueves que construirá una nueva planta productiva en Vitoria para hacer frente a un ... incremento de su producción hasta alcanzar los 1.800 megavatios hora (MWh) al año.

Para ello, la firma pretende implantar una línea de producción con una capacidad de 600 MWh anuales en una nueva instalación en la capital alavesa. Este nuevo equipamiento echará a rodar en febrero del año que viene y permitirá «abastecer el mercado de grandes plantas de almacenamiento energético».

En esta ampliación también influye un reciente acuerdo tecnológico con la china EVE Energy, una de las empresas punteras a nivel mundial en el sector, que según Cegasa aportará «capacidad y fiabilidad de suministro» a la firma alavesa.

La compañía vitoriana trabaja, asimismo, «en la ampliación de dos nuevas líneas de producción hasta 2027» dentro del objetivo de alcanzar una capacidad total de 1.800 MWh anuales a lo largo del próximo año y «consolidar su posición como fabricante europeo de referencia en almacenamiento energético».