Planta de producción de Cegasa E. C.

Cegasa construirá una nueva planta de producción en Vitoria

La compañía prepara una ampliación de su capacidad productiva para alcanzar los 1.800 megavatios hora al año

J. M. Navarro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:40

Cegasa crece. La compañía alavesa especializada en baterías ha comunicado este jueves que construirá una nueva planta productiva en Vitoria para hacer frente a un ... incremento de su producción hasta alcanzar los 1.800 megavatios hora (MWh) al año.

