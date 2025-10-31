Empleo e IA en Bizkaia
Jornada sobre el empleo organizada por EL CORREO y la Diputación Foral de Bizkaia en el Palacio Euskalduna
Viernes, 31 de octubre 2025, 19:55
El Palacio Euskalduna fue este viernes escenario de la primera Jornada de Empleo organizada por EL CORREO, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, centrada en el debate sobre el empleo de calidad y la inteligencia artificial. Presentada y moderada por la periodista Ainhoa García, se abrió con la intervención de Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, que destacó la necesidad de afrontar los retos del mercado laboral desde una perspectiva innovadora e inclusiva. Laura Marrón, directora general del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), ofreció la ponencia 'Diagnóstico sobre el empleo e inteligencia artificial', en la que analizó el impacto de las nuevas tecnologías en la empleabilidad y la competitividad empresarial.
La jornada continuó con una mesa de expertos con Álex Rayón Jerez, CEO de Brain and Code; Begoña Peña-Lang, directora e investigadora principal del Basque Data-Instituto Vasco del Dato; y Juanjo López Díaz, secretario de Acción Sindical de CC OO de Euskadi. El encuentro concluyó con una mesa de experiencias empresariales sobre la aplicación de la IA en el entorno laboral, con María Gómez, directora de marketing y sostenibilidad corporativa de Gorlan; Imanol Torres, responsable de gobierno del dato y analítica avanzada en Eroski; y Luis Rodríguez, presidente de la Asociación del Mueble y Equipamiento de Hogar de Bizkaia (KIMA).
