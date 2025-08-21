ELA es el sindicato que más convenios firma, pero cubre a menos trabajadores

ELA fue el sindicato que más convenios vigentes tenía firmados el año pasado, en total 371, pero los acuerdos en los que participaron cubrieron a ... menos trabajadores: 145.771, lo que representa el 49,1% de todos los afectados. Así lo refleja el último informe publicado por el Consejo de Relaciones Laborales, que sitúa a UGT con 146 acuerdos y 230.687 asalariados con cobertura (el 77,7%) en el extremo opuesto.

Por su parte, las centrales LAB y CC OO sellaron 200 y 168 convenios vigentes en 2024, respectivamente. Se trata de unos pactos que dieron cobertura a 161.403 y 202.695 empleados, un 55,4 y un 68,3% en cada caso.

La apuesta del sindicato dirigido por Mitxel Lakuntza hacia los convenios de empresa en detrimento de los de sector -firmaron 345 del primer tipo frente a los 25 del segundo-, viene provocando una caída del peso en el porcentaje de trabajadores cuyos convenios son ratificados por la central soberanista. Así, mientras que en 2020 los pactos suscritos por ELA afectaban al 56,6% de los trabajadores, esta tasa cayó al 52,6% al año siguiente, para reducirse al 51,1% en 2022 y quedarse en el 44,4% en 2023.

El informe del CRL ratifica en sus conclusiones que ELA fue la central que menos convenios de sector suscribió, un 44,1%, frente al 79,2% apoyado por CC OO, el 64,4% de UGT y el 49,2% de LAB. Por contra, se posiciona como el que más respaldo dio a los acuerdos de empresa. Su rúbrica apareció en un 61% de estos pactos frente al 46,6% de LAB, el 41% de CC OO y el 36,5% de UGT.

577 pactos

Según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales recogidos por Europa Press los convenios registrados en el País Vasco vigentes para el año 2024 (sin incluir los que estaban en situación de prórroga ni los decaídos) eran 577 y afectaban a 296.732 personas. En este apartado se excluyen, por tanto, los convenios estatales con incidencia en el País Vasco.

Analizando los sindicatos que más convenios firman en relación con su presencia en las mesas de negociación, se comprueba que UGT firmó el 87,4% de los convenios en los que estuvo presente en la mesa, CC OO el 85,7%, ELA el 83% y LAB el 79,7%. Así, UGT y CC OO de Euskadi son los sindicatos que más convenios firman en relación con su presencia en las mesas de negociación.

El informe del CRL también analiza los convenios alcanzados desde el punto de vista de las patronales implicadas. Así señala que de los 59 convenios sectoriales vigentes el pasado año nueve fueron suscritos conjuntamente por alguna de las organizaciones que conforman Confebask (SEA, Adegi y Cebek) junto con los representantes de otras entidades empresariales.

En Álava la organización SEA firmó cinco de los once convenios sectoriales vigentes en este territorio, afectando al 74,3% de las personas, mientras que los otros seis que daban cobertura a 6.279 trabajadores fueron suscritos por otras agrupaciones.

En Bizkaia Cebek intervino en la firma de 15 de los 20 convenios sectoriales vigentes. Fruto de estos acuerdos quedaron cubiertos el 99,3% de todos los asalariados de la provincia. Otras organizaciones suscribieron 11 convenios vigentes (en seis casos junto a Cebek).

En Gipuzkoa, por su parte, Adegi dio su visto bueno a 22 convenios sectoriales que afectaban al 67,2% de los trabajadores, y otras entidades apoyaron 16 (cinco en sintonía con Adegi).