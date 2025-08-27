El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las continuas reformas y los incentivos para continuar trabajando han alargado la vida laboral en toda España. E.C

La edad efectiva de jubilación en Bizkaia se retrasa y alcanza por primera vez los 65 años

La prestación media de los trabajadores retirados aumenta un 4% en el último año y llega a los 1.836 euros

Sergio Llamas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:57

Crecen las jubilaciones vascas, pero también lo hace la edad de retiro. De media en Euskadi alcanza ya los 64,9 años. Un hito que ... se viene demorando de año en año, y que de hecho en Bizkaia ha alcanzado ya los 65, mientras Álava y Gipuzkoa se le van acercando.

