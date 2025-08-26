El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Avelino Gómez

Las pensiones vascas rozan los 950 millones en agosto, un 5,4% más que hace un año

Los 390.000 jubilados del territorio, que perciben tres cuartas partes del gasto total, cobran de media 71 euros más que el año pasado

Sergio Llamas

Martes, 26 de agosto 2025, 09:20

El coste de las pensiones contributivas sigue al alza en Euskadi y supera ya los 947 millones de euros, un 5,35% más que hace ... un año (entonces se aproximaban a los 900), según acaba de trasladar el Ministerio de Seguridad Social. En el País Vasco se reparten más de 585.000 prestaciones -entre jubilados, viudas, perceptores por orfandad o personas con incapacidad permanente- que alcanzan de media los 1.617,5 euros, esto es, 63 más que en agosto de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  5. 5

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  6. 6

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  7. 7

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  8. 8 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  9. 9 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las pensiones vascas rozan los 950 millones en agosto, un 5,4% más que hace un año

Las pensiones vascas rozan los 950 millones en agosto, un 5,4% más que hace un año