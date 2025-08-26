Las pensiones vascas rozan los 950 millones en agosto, un 5,4% más que hace un año

El coste de las pensiones contributivas sigue al alza en Euskadi y supera ya los 947 millones de euros, un 5,35% más que hace ... un año (entonces se aproximaban a los 900), según acaba de trasladar el Ministerio de Seguridad Social. En el País Vasco se reparten más de 585.000 prestaciones -entre jubilados, viudas, perceptores por orfandad o personas con incapacidad permanente- que alcanzan de media los 1.617,5 euros, esto es, 63 más que en agosto de 2024.

El grueso de la partida se va a los más de 390.000 jubilados que se contabilizan en suelo vasco. En total perciben tres cuartas partes de estas prestaciones. Su pensión media se ha estirado hasta los 1.836 euros -71 más que el año pasado-, por lo que en total se ingresa en sus cuentas 719 millones.

Las jubilaciones vascas siguen en el podio de todas las que se reparten en España (la que más se le acerca es la asturiana, donde llega hasta los 1.777 euros). Superan de media en 328 euros a lo que se cobra a nivel nacional (un 22% más). Este ingreso, que responde a la vida cotizada de sus perceptores, muestra también el envejecimiento de la población en Euskadi, ya que en el último año este colectivo ha engordado con 5.358 personas más.

No solo suben las jubilaciones. Todas las pensiones contributivas registran un alza en sus importes. La de incapacidad permanente crece hasta los 1.533 de media (54 euros más que hace un año), la de viudedad hasta los 1.129 (40 más), la de orfandad llega a los 634 (gana 27 euros) y la de favor de familiares alcanza los 922 (añade 55).

13.260 millones anuales

Si se anualiza el coste de agosto, multiplicándolo por las 14 pagas anuales, la factura de las pensiones vascas supera los 13.260 millones de euros, 660 millones más que el año pasado, una cifra que se aproxima a los 15.700 millones que conforma el presupuesto del Gobierno vasco para todo el ejercicio.

Aunque este montante se reparte entre más de 585.000 prestaciones -un 1,21% más que hace un año-, el número total de pensionistas es algo menor, 528.000 -crece un 1,15%-, ya que algunas personas pueden recibir más de una. Cabe destacar, además, que uno de cada diez pensionistas percibe un ingreso adicional, las llamadas pensiones con complemento a mínimos. Se trata, en este caso, de un añadido que recae tres veces más en las mujeres que en los hombres.