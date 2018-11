¿Cómo reaccionará el mercado a las negociaciones del 'Brexit'? Consultorio de inversión JOAN BONET Director de estrategia de mercados de Banca March Lunes, 26 noviembre 2018, 01:14

Nos encontramos en una semana muy especial. La festividad de Acción de Gracias del jueves ha propiciado que los volúmenes de transacciones de hoy sean más reducidos y sobre todo que tengamos que estar muy atentos a los datos de consumo minorista del Black Friday. Normalmente, lo que se vende en EE UU desde este pasado fin de semana hasta Navidad supone un 30% del consumo total del año. Por eso, los datos iniciales que las compañías de distribución anuncien durante estos próximos días, son una buena manera de confirmar si el pulso del consumidor americano continúa tan fuerte en un entorno de subida de tipos.

Pero más importante que esto es la situación que se ha generado en Europa. En estos momentos, el desenlace de la negociación del 'Brexit' es claramente el factor que está poniendo freno a las bolsas e impidiendo que se puedan comportar de manera positiva. En el mejor de los casos, y después del visto bueno de la UE para que el acuerdo alcanzado pudiera salir adelante, necesitará la aprobación del Parlamento británico y todo apunta a que no se llevará a cabo antes de los días 5 y 12 diciembre, aunque todavía no se ha concretado fecha definitiva.

La incertidumbre es tan grande, que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si Theresa May conseguirá salvar su liderazgo al frente del partido conservador. Desde nuestro punto de vista, el escenario más probable es que May resista e intente sacar la votación adelante en la Cámara de los Comunes, y si en diciembre no lo consigue, el partido Tory buscará otros candidatos alternativos, pero eso supondría volver a negociar en un plazo que se agota, etc.

Las posiciones son muy extremas y a los partidarios del 'Brexit', casi cualquier acuerdo con la UE les parece que supone una cesión de soberanía. Lo razonable sería un acuerdo con la UE que permitiera una dilatación del proceso de salida ordenado, pero la cláusula de salvaguarda que hay en el documento actual y que hace referencia a que en la frontera con Irlanda no haya una frontera dura, es vista como una amenaza por los unionistas irlandeses.

Por otra parte, me parece interesante destacar el mal comportamiento que están teniendo algunos sectores, particularmente la tecnología y sobre todo las compañías grandes del grupo FAANG que habían liderado las subidas.

Con toda esta situación, ¿cómo vemos el mercado en el corto plazo?

A pesar de las caídas de los últimos días, que los resultados empresariales están siendo positivos y que a nivel macro seguimos pensando que el ciclo se alargará con menor crecimiento, veo un tope claro en el mercado de cara a principios de diciembre, hasta que no se produzca la votación parlamentaria del 'Brexit'. Tal y como está la situación, lo mejor es esperar acontecimientos antes de añadir más riesgo.