Cuando compro cosas en rebajas que no me convencen Consultorio de consumo

Empiezan las rebajas y a veces reconozco que compro cosas que luego no me convencen. ¿En rebajas se pueden hacer devoluciones?

Si has comprado el producto en una tienda física no tienes derecho a devolución del producto excepto que la tienda se comprometa a ello y así lo anuncie (a no ser que esté deteriorado). No obstante, es cierto que por cuestiones de marketing muchos establecimientos aceptan la devolución del producto o el cambio del mismo. Si esto es así durante todo el año, también debe ser así en periodo de rebajas, a no ser que se especifique lo contrario de manera visible en el establecimiento.

En el caso de compras a distancia o por internet gracias al derecho de desistimiento tienes 14 días para devolver tus compras sin necesidad de dar razón alguna.

Conviene recordar que el tiempo de rebajas no está regulado y que los comercios pueden hacerlo cuando lo consideren de su interés comercial y durante el tiempo que consideren oportuno, pero los artículos si deben cumplir unas normas:

Ofertarse en el mismo establecimiento en el que se ejerce habitualmente la actividad comercial.

A un precio inferior al fijado antes de la venta.

Haber estado incluidos antes y, durante el plazo mínimo de un mes, en su oferta habitual de ventas.

No haber sido objeto de ninguna promoción en el mes anterior a la fecha de inicio de las rebajas.

En cada producto debe señalarse de forma inequívoca el precio anterior a la rebaja y el nuevo por el que se oferta. Todos los productos rebajados deben cumplir las mismas normas de calidad y etiquetado que los que se venden durante el resto del año.

Y recuerda, en ningún caso se consideran rebajas productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.