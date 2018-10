Cuando un autónomo tiene ingresos variables Martes, 9 octubre 2018, 19:27

Mis ingresos varían mucho a lo largo de todo el año. Incluso hay un par de meses, en verano, en los que no tengo ninguno. ¿Puedo darme de baja del RETA para no pagar la cuota, y volverme a dar de alta después?¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?

Puede hacerlo fácilmente si su actividad no conlleva cierre y apertura de local y si no tiene trabajadores a su cargo. La Ley de Autónomos aprobada en 2017 da la posibilidad de darse hasta tres veces de alta y tres veces de baja al año y así pagar sólo por los días trabajados. Después de esas tres veces podrá seguir dándose de alta y baja pero pagaría el mes completo de cuota. Quizá lo más conveniente en estos casos es cambiar de base de cotización por temporadas. Puede hacerlo hasta 4 veces al año y así ajustar su cuota a los ingresos previstos por cada trimestre. Como sabe entre la mínima y la máxima cada autónomo elige voluntariamente su base de cotización. Recomendamos estos cambios de base ya que al darse de baja deja también de cotizar (para su jubilación, por ejemplo) y queda fuera de toda posibilidad en caso de accidente o enfermedad de poder acceder a una prestación. Atención especial deben tener los beneficiarios de tarifa plana ya que si se dan de baja al reiniciar su actividad no podrían hacerlo con esta tarifa.