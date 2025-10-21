«No buscamos los retornos inmensos ni los crecimientos desorbitados, sino la eficiencia del capital»

Sergio Llamas Martes, 21 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Las startups nacen con el objetivo de aportar soluciones y facilitar la vida de sus futuros clientes, pero sus primeros pasos vienen marcados por el reto de resultar atractivos para quienes puedan sustentar el proyecto a través de su capital. Se trata de un tema que dominan, desde el otro lado de la mesa, los participantes de la mesa redonda celebrada este martes en la décima edición de B-Venture que organiza EL CORREO en Bilbao: cinco 'business agents', expertos en inyectar capital en aquellos proyectos que mejor pueden crecer. Con el título '2025, lo que de verdad buscan los inversores', la mesa redonda moderada por Idoia Iturbe (Coben Club) ha permitido conocer varios consejos expertos de la mano de Lourdes Álvarez de Toledo (socia de JME Venture), Marta Huidobro (presidente de AEBAN), Alberto Cortés (Endeavor), Rober Blanch (Bstartup Sabadell) y Jaime Gil-Delgado (Dozen).

Lo cierto es que resulta importante ser consciente de que «no hay una receta perfecta», como reconoce Álvarez de Toledo, y aunque los inversores tienen sus preferencias, es habitual que apuestan por «equipos múltiples» con diversidad de perfiles en las competencias que más necesita el proyecto. «Al final, cuatro ingenieros hacen lo mismo que uno y medio», bromea la experta de JME Ventures que sí pide a los integrantes del equipo «creer en su proyecto». «Una señal muy mala es cuando sales agotado de una reunión con un emprendedor. Es importante que sepan transmitir su mensaje con entusiasmo», valora. Y no es el único consejo clave que pone encima de la mesa. También apuesta por evitar adelantarse demasiado en tecnologías, ya que lo que ahora es tendencia «va a tardar diez años en ser negocio».

Aunque su papel es generar un retorno, esto no es ni de lejos lo único que quieren aportar los 'business agents'. La presidenta de AEBAN destaca que con su trabajo también quieren «ayudar a los emprendedores, devolver a la sociedad y crear una estructura empresarial que pueda salir adelante». «En nuestro caso invertimos en fases muy tempranas y por eso es importante que quienes acudan a nosotros conozcan bien todas las fases», explica Huidobro, que propone a quienes acudan a estos agentes «entender que nosotros en algún momento tenemos que salir del proyecto». «Ninguno va a estar hasta el momento en el que os compre una corporación o salgáis a bolsa. Tenéis que perfilar vuestros plazos y plantear qué tipo de salida vamos a tener», aporta.

No es lo único que deben tener en cuenta. Alberto Cortés recuerda que firmas como Endeavor tienen muy en cuenta la escalabilidad de los proyectos y buscan iniciativas que estén en una fase de crecimiento y nueva atracción. «Buscamos gente con ambición, pero nos interesa que conozcan bien los errores que han cometido otros y por eso apoyamos las mentorías de otros emprendedores para que les puedan aconsejar», apunta.

«Hacer un match»

Por su parte, Roger Blanch recuerda a los emprendedores que los inversores también son personas que buscan «hacer un match» con ellos, y por eso deben hacer un esfuerzo para hacer que sus compañías resulten interesantes a través de un 'pitch' bien trabajado. «Nos resulta importante saber qué rol juega la persona que tienes delante y tienen que demostrar que conocen bien el tema del que te están hablando», expone, aunque recuerda que en algunas ocasiones incluso a pesar de las «buenas sensaciones» que arrojan en estos encuentros, no les queda más remedio que rechazar las propuestas porque ya invierten en otra firma del mismo sector que podría resultar competidora.

Por último, en un debate animado y lleno de participaciones, Jaime Gil-Delgado ha detallado que cada compañía tiene su modelo de crecimiento y que los inversores ya no tienden a buscar tanto «los retornos inmensos» y los «crecimientos desorbitados» como una «eficiencia del capital». «Es importante que el dinero que se invierte no se use solo para crecer, si no es de forma eficiente. Antes, por ejemplo, se buscaban periodos de retorno más largos pero eso está cambiando porque la tecnología avanza tan rápido es más complicado por el temor a que se copie una tecnología», aclara.

El representante de Dozen en la mesa ha recordado que los emprendedores deben tener muy claro cuál es el capital que necesitan, aunque también pueden contar con el asesoramiento de ellos para definir el camino. «Cuando tengáis a vuestro inversor no lo veáis como un enemigo. Proponerle los problemas que estáis teniendo porque ellos van a ser los primeros en ayudar», ha recordado.