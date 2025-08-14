El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

BBVA recurre al Supremo las condiciones que Moncloa impuso a su opa al Sabadell

Argumenta que las exigencias del Gobierno producen indefensión y perjuicio irreparable y afirma que acudir a la Justicia no interfiere en la opa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:23

BBVA ha puesto toda la carne en el asador para seguir adelante con la opa al Sabadell. Así, no solo mantiene la determinación a pesar ... de que el banco catalán haya vendido su filial inglesa, el TSB, y anunciado un reparto de dividendos de 2.500 millones, sino que ha llevado al Gobierno de España a los tribunales. Según han confirmado fuentes del entorno del banco vasco, la entidad presidida por Carlos Torres ha recurrido al Tribunal Supremo las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.

