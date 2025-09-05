El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabier Sagredo, presidente de la Fundación BBK, en la presentación de los actos por el décimo aniversario de la entidad. Jesús Andrade

BBK hace de los parkings su principal apuesta y lanza un fondo de 50 millones

El pasado año elevó un 70% sus participaciones empresariales y duplicó la inversión en CAF y Vidrala

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:39

La fundación BBK materializó el pasado año un salto importante en sus participaciones empresariales. Tras los fuertes aumentos de patrimonio cosechados en los últimos años ... gracias a los dividendos recibidos de Kutxabank, la entidad ha aumentado un 70% sus inversiones en empresas. De este modo, elevó los 305 millones de 2023 hasta los 524 a cierre del pasado año. Así se recoge en la auditoría de cuentas realizada sobre el último ejercicio y en la que falta todavía por anotar el traspaso de los 400 millones en acciones de Iberdrola que Kutxabank realizó este marzo a las fundaciones bancarias -a la vizcaína le corresponden 228-, así como los 45 millones con los BBK entrará en la compra de Talgo cuando esta se materialice, junto a Gobierno vasco, Vital y el industrial José Antonio Jainaga.

