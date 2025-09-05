BBK hace de los parkings su principal apuesta y lanza un fondo de 50 millones

La fundación BBK materializó el pasado año un salto importante en sus participaciones empresariales. Tras los fuertes aumentos de patrimonio cosechados en los últimos años ... gracias a los dividendos recibidos de Kutxabank, la entidad ha aumentado un 70% sus inversiones en empresas. De este modo, elevó los 305 millones de 2023 hasta los 524 a cierre del pasado año. Así se recoge en la auditoría de cuentas realizada sobre el último ejercicio y en la que falta todavía por anotar el traspaso de los 400 millones en acciones de Iberdrola que Kutxabank realizó este marzo a las fundaciones bancarias -a la vizcaína le corresponden 228-, así como los 45 millones con los BBK entrará en la compra de Talgo cuando esta se materialice, junto a Gobierno vasco, Vital y el industrial José Antonio Jainaga.

Mientras la entidad presidida por Xabier Sagredo afronta el desarrollo de su cartera de participadas, que aspira a elevar a 2.000 millones en una década, y exceptuando la participación de Iberdrola, el fondo de capital riesgo Aparca10 se convierte en la principal inversión de la entidad con un total de 50 millones. El pasado año BBK elevó su aportación a 33,3 millones y se comprometió a llegar a esos 50. Así lo señala, además, en el folleto de esta herramienta de inversión, que registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a principios de este año. Según reza el documento, BBK se convierte en «promotor» del fondo cuya gestión ha encargado a Lanza Capital, una gestora que ha levantado más de 500 millones de financiación para negocios de parkings en España.

El folleto señala que el «objeto principal del fondo es la adquisición con carácter temporal de participaciones en sociedades que no coticen» y «cuyo objeto sea la gestión y organización de inversiones en aparcamientos o la explotación de concesiones de obras públicas, derechos de superficie y/o contratos de gestión o arrendamiento, de aparcamientos en vía pública».

Esta apuesta, que ya adelantó BBK en la presentación de su cartera de participadas el pasado abril, se consolida y supera los 45,7 millones que tiene invertidos en Gestamp, los 33,7 de CAF o los 26,3 de Vidrala. La entidad quiere desarrollar un equipo de profesionales en Bilbao para gestionar esta unidad de negocio con cuya estructura ha canalizado ya la toma de participación en la empresa de parkings APk2, que participa en ocho de estas infraestructuras en Euskadi y en un total de 90 en toda España.

El sector, según los analistas, ofrece grandes oportunidades en el desarrollo sostenible de las ciudades conjugando las 'zonas centro' y alternativas no contaminantes de transporte.

El esfuerzo inversor en empresas experimentó en 2024 un importante avance que, solo en compañías cotizadas ascendió en 128,4 millones, tal y como se desprende de las cuentas depositadas por la fundación bancaria. Así, en puertas de cerrar la operación Talgo, BBK ha duplicado su inversión en la otra constructora de trenes vasca, CAF. Así, llegar a convertirse en dueña del 3% de la compañía guipuzcoana, le ha supuesto elevar su aportación de los 16,6 millones de 2023 a los 33,7 del pasado año.

También ha duplicado su apuesta por el fabricante de envases de vidrio alavés, Vidrala, del que posee un 1% tras elevar su participación de los 12,5 millones a 26,3. La cartera de cotizadas se completa con 45,7 millones en Gestamp, 14,2 de Red Eléctrica y 7,4 en Arteche. Iberdrola sigue representando una participación histórica que BBK ha ido elevando estos años hasta los 21,1 millones y a los que se sumarán los correspondientes de la aportación de Kutxabank a las fundaciones este invierno.