El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

Los elevados precios están dificultando el acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional que se vive en nuestro país ... tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado este jueves incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008».

El director general de Estabilidad Financiera, Daniel Pérez Cid, explicó que los precios de las compraventas están subiendo, pero el «gran problema» de acceso a la vivienda viene del lado de la oferta, que al ser «tan rígida no está siendo capaz de acompasar una demanda tan fuerte». Aún así, Pérez Cid hizo hincapié durante la presentación del informe en que todos los elementos analizados hasta ahora por el supervisor les llevan a concluir que «en términos de estabilidad financiera estamos muy lejos de los niveles de la crisis inmobiliaria».

Pese a la tensión de precios, el Banco de España destaca que la evolución no es generalizada en todo el país, sino que hay determinadas áreas más complicadas que otras. «Hay gran dispersión de precios, con regiones que crecen menos y otras más tensionadas», explica el economista, que recuerda que no hay un incremento disparado en toda España como hubo en la crisis 2004-2008.

Los precios siguen en aumento y la crisis se agudiza. Un estudio de Pisos.com publicado este mismo jueves revela que los extranjeros acaparan una de cada tres compraventas en el litoral español. Hay regiones donde casi la mitad de las casas las compras extranjeros. Es el caso de Alicante (43%), seguida de Málaga (32%), Santa Cruz de Tenerife (30%). Por debajo del 30% pero en niveles muy altos se sitúan Baleares (29,5%), Girona (24,2%), Murcia (22%), Las Palmas (22%) y Almería (18%). «Estos datos reflejan el fuerte componente turístico del mercado y el atractivo sostenido de España como destino residencial e inversor«, señala Ferran Font, director de Estudios de la plataforma, que añade que »las provincias de Barcelona (14%) o Madrid (7%), están menos expuestas en cifras relativas a este fenómeno.