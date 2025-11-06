El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Una colisión múltiple en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Reuters

El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo

El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, pide revisar la regulación del sector ante el riesgo de que esté perjudicando la oferta del alquiler

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a mostrar su preocupación por la crisis de la vivienda que se ha convertido en un problema estructural ... no solo de España, sino de toda Europa. El organismo ya no solo llama la atención sobre la escasez habitacional que ha disparado los precios frente a una demanda cada vez mayor. También ha comenzado a detectar las primeras señales de cómo ese escenario afecta ya a la evolución de pilares clave para el crecimiento económico de la región, como el consumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  7. 7

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  10. 10 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo

El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo