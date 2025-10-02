Arteche se alía con Redeia para acelerar la digitalización de la red eléctrica

Arteche y Elewit, plataforma tecnológica de Redeia se unen para desarrollar soluciones dirigidas a acelerar la digitalización del sector eléctrico a través de una nueva ... empresa, Arin Technologies. La alianza tecnológica entre el grupo vasco y la empresa encargada de operar el sistema eléctrico español se ha materializado este jueves en la Torre BAT, y el objetivo, según han explicado, será comercializar soluciones enfocadas en la gestión de activos clave y la automatización de subestaciones eléctricas.

Arin Technologies contará con mayoria accionarial de la firma vasca (un 54%), mientras que el grupo que dirige Beatriz Corredor, mediante su filial Elewit, participará en el 46% restante. Según han subrayado, aspira a convertirse en «un referente en el sector eléctrico, con una clara vocación internacional» y aportará «soluciones de alto valor añadido para operadores de red, fabricantes, ingenierías y clientes industriales».

La nueva sociedad contará inicialmente con un equipo de expertos en software industrial, inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), ciberseguridad y gestión de datos. Se trata, han destacado ambas compañías, de «perfiles de amplia experiencia técnica de ambas empresas, sumando así la trayectoria y la presencia comercial global de Arteche a la capacidad de innovación tecnológica de Elewit y Redeia».

En palabras del presidente y consejero delegado de Arteche, Alexander Artetxe, tras la firma de la alianza, «la creación de Arin Technologies representa un paso estratégico clave para Arteche en nuestro crecimiento en el mercado de la automatización y la digitalización de redes eléctricas». Por su parte, Beatriz Corredor también ha estado presente y ha subrayado que «esta colaboración es clave para la innovación del sector energético, objetivo en el que Arteche es un socio estratégico de Red Eléctrica desde su nacimiento. Somos industria pura, economía real y la evolución hacia la digitalización forma parte del progreso natural de nuestras entidades».