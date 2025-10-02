El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arteche y Redeia, a través de Elewit, presentan Arin Technologies. Elewit

Arteche se alía con Redeia para acelerar la digitalización de la red eléctrica

Crean una sociedad conjunta, Arin Technologies, desde donde comercializarán soluciones enfocadas en la gestión de activos clave y la automatización de subestaciones eléctricas

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:13

Comenta

Arteche y Elewit, plataforma tecnológica de Redeia se unen para desarrollar soluciones dirigidas a acelerar la digitalización del sector eléctrico a través de una nueva ... empresa, Arin Technologies. La alianza tecnológica entre el grupo vasco y la empresa encargada de operar el sistema eléctrico español se ha materializado este jueves en la Torre BAT, y el objetivo, según han explicado, será comercializar soluciones enfocadas en la gestión de activos clave y la automatización de subestaciones eléctricas.

