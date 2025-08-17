El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los detectives privados buscan comportamientos que se repitan en diferentes días y aportan imágenes para documentarlo. E.C

El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»

La decisión de Fuengirola de 'vigilar' a algunos funcionarios que tiene de baja pone el foco en una práctica que en el País Vasco solo se da en el sector privado

Sergio Llamas

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:37

La salud laboral preocupa a las empresas, pero también lo hacen las bajas de los trabajadores y, cada vez más, el temor a que recurran ... a ellas de forma fraudulenta. Así lo notan las agencias de detectives que operan en Euskadi, y que advierten un alza en sus contrataciones para combatir esta práctica. Aunque descartan que la administración vasca haya demandado sus servicios, como acaba de ocurrir con el Ayuntamiento malagueño de Fuengirola que licitó la semana pasada un contrato para vigilar a sus empleados, sí han notado una explosión en la demanda.

