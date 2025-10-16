El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En la construcción del País Vasco los cotizantes extranjeros suponen ya algo más de dos de cada diez (casi un 22%) del total. Avelino Gómez

Los afiliados extranjeros marcan un nuevo récord y superan los 104.000

Crecen en todos los sectores, con su mayor empujón en construcción, hostelería, logística y comercio

Sergio Llamas

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:17

Comenta

Los afiliados extranjeros apenas notaron la caída de verano -solo se redujeron ligeramente en agosto, con 200 empleados menos en las listas de la Seguridad ... Social- y en septiembre han marcado un nuevo récord con 104.209 cotizantes. Así consta en los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que marcan un incremento anual del 6,6% (esto es, casi 6.500 trabajadores más que el año pasado).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  9. 9 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  10. 10

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los afiliados extranjeros marcan un nuevo récord y superan los 104.000

Los afiliados extranjeros marcan un nuevo récord y superan los 104.000