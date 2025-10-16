Los afiliados extranjeros marcan un nuevo récord y superan los 104.000

Los afiliados extranjeros apenas notaron la caída de verano -solo se redujeron ligeramente en agosto, con 200 empleados menos en las listas de la Seguridad ... Social- y en septiembre han marcado un nuevo récord con 104.209 cotizantes. Así consta en los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que marcan un incremento anual del 6,6% (esto es, casi 6.500 trabajadores más que el año pasado).

Crecen en todos los sectores, salvo en administración y en suministro de energía eléctrica, gas y vapor, donde permanecen prácticamente estables. Sus mayores avances se producen en los que vienen siendo habituales para los trabajadores inmigrantes, como ocurre con la construcción donde suponen ya dos de cada diez trabajadores en el País Vasco, más de 13.000. En las obras se ha disparado su presencia un 11,7% en el último año, al ganar 1.366 afiliados medios. También cobran mayor peso en la hostelería, que se mantiene como el más representado por este colectivo. En ella son casi 19.000 trabajadores, lo que supone más de una cuarta parte de todos los que trabajan en este ámbito en Euskadi, después de que el pasado mes se incorporaron 1.110 trabajadores más, lo que se traduce en crecer otro 6,28%.

También siguen subiendo notablemente en el transporte y el almacenamiento, un sector logístico que cubre labores de reparto, y al que se han sumado más de un millar de trabajadores llegados de fuera -crece un 6,28% y son ya un 14% del total-, y ganan igualmente músculo en el comercio, donde se incorporan igualmente un millar más -un 7,31% más, asumiendo uno de cada diez puestos vascos en este sector-. La venta minorista, de hecho, registra la mayor cifra de empleos para el colectivo (hay ya 14.440) tras el comercio, y ligeramente por delante de la construcción.

En cuanto a los régimenes, cada vez más personas llegadas de fuera optan por montar sus propios negocios. En el último año el número de autónomos extranjeros ha crecido un 5,5% -hay en total 16.216-, mientras las empleadas del hogar (un sector mayoritariamente feminizado) desaparecen de los datos oficiales y se refugian cada vez más en el empleo sumergido. Entre septiembre de 2024 y el pasado mes, su cifra ha caído ya un 10% (hay 1.112 menos), y se cifran para la Seguridad Social por debajo de los 10.000 trabajadores.

Ganan peso en la industria

La mano de obra inmigrante sigue cogiendo peso en la industria vasca, donde suponen ya casi el 6% de todos los trabajadores. Son algo más de 10.000 personas de las 175.000 existentes en total, con una gran parte de ellos como aslariados (9.582 tienen este tipo de contratos frente a los 609 autónomos registrados).

Colombia sigue suponiendo el país del que proceden la mayor parte de los cotizantes extranjeros vascos. Son más de 12.000. Le siguen Rumanía y Marruecos, casi parejos con algo más de 10.000 cada uno, y por detrás quedan Venezuela (más de 7.000), Nicaragua (6.300) y Portugal (4.200). En total hay poco más de 22.000 de los 104.000 totales que proceden de la UE.

Por su parte, en toda España la afiliación de extranjeros ha crecido un 7% en el último año hasta superar los tres millones (3.090.000) de cotizantes medios, con sus mayores aumentos en Asturias (el 20%), Galicia (un 14,8%) y Castilla y León (el 13%). Son ya un 14,2% de todos los trabajadores vinculados al sistema, con su mayor peso en hostelería, agricultura, construcción, actividades administrativas y transporte.